Геополітичні позитиви «європейської» ціни на газ.

Тепер впав останній місток, що досі по-братньому з’єднував Росію та Україну - пільгова ціна на газ.



Після спроби паралізувати газове забезпечення проросійського сходу України стало зрозуміло: братський місток остаточно зруйновано, і зруйновано за ініціативою Росії.



Можна прогнозувати багато негативних речей від такої високої ціни на газ(колапс економіки, зниження конкурентноздатності, ярмо на кінцевих споживачах) і знаходити симетричні контраргументи (ми зараз не будемо купляти газ, а дочекаємося двократного здешевлення у другому кварталы, цына дозволить модернізувати економіку, підвищити енергоефективність тощо).



Але є один глобальний позитив, який затьмарює всі базові суперечності.



Тепер, Україна знаходиться в Європейській команді по цінам на газ, а значить вона знаходиться вже за бар’єром російського впливу і надалі буде повністю позбавлена всіх братських вимог Росії, які пригнічують український суверенітет.



Тепер Україна може почувати себе вільною в стремлінні і просуванні до Європи бо втратила останню позитивну мотивацію рухатися в бік Росії.



Фактором ціни на газ Росія швидко і остаточно визначила геополітичну орієнтацію України на Європу – чому ми всі маємо щиро радіти. Вибір здійснено і вибір цивілізований та більш перспективний як для економіки, так і для суспільства.



Тепер економіка України працюватиме по європейським правилам та цінам – це вимагатиме блискавичної і невідворотної модернізації та революції енергоефективності.



Тепер Україні не залишається нічого іншого – як стати європейською державою з європейською ментальністю суспільства.



Тепер Україна повноцінно вирушає в Європу.

