Правительство решило «подоить» заробитчан?

В начале марта нынешнего года правительство утвердило постановление, открывающее украинским заробитчанам доступ к общему пенсионному страхованию в Украине.

Цена вопроса – ежемесячная уплата единого налога в украинскую казну. Что это – попытка социально защитить украинцев за рубежом или просто возможность наполнить бюджет?



Согласно упомянутому постановлению, приобщиться к обязательной системе государственного страхования можно всего за 200 гривен ежемесячно. Для этого нужно зарегистрироваться как частному предпринимателю, не привлекать к деятельности других лиц и ограничить собственный годовой доход 500 тысячами гривен. Таким образом, работник, который трудится за рубежом, автоматически освобождается от 15% налога из доходов физических лиц, но на него распространяется общеобязательное пенсионное страхование.



В Госкомитете по вопросам регуляторной политики и предпринимательства отмечают, что решение о переходе на единый налог добровольное. Рассказывать о возможности такой легализации в Рим недавно ездила даже глава Госпредпринимательства Александра Кужель. Сейчас очевидно, что уговорить украинских заробитчан воспользоваться этой возможностью ей не удалось. Но почему наши люди скептически относятся к этому решению украинского правительства и какая этому альтернатива, «Главред» расспросил у самих украинцев за рубежом.



Павел Садоха, председатель Союза украинцев в Португалии



Какого вы мнения о данной правительственной инициативе?



Само постановление, конечно, как будто дает человеку возможность легализироваться и тем самым получить социальное обеспечение в том случае, если человек работает за рубежом нелегально. Но вопрос в том, хочет ли Украина таким шагом действительно решить проблему украинцев-нелегалов, или это просто попытка обложить их налогом. Во-первых, такому постановлению есть альтернатива. Например, сама госпожа Кужель не вспоминает о том, что в отличие от предложенного ею единого налога для работников в самой Португалии даже нелегалы, которые имеют какие-то идентификационные документы, могут обратиться в страховую компанию и получить то же самое. Думаю, было бы справедливо, если бы госпожа Кужель вспомнила и о других возможностях социально защитить здешних украинцев.



Во-вторых, скажем в Португалии проблемы с нелегалами нет, потому что здесь их немного. Думаю, было бы правильнее, если бы Украина добивалась легализации наших нелегалов за рубежом. Ведь, например, быть нелегалом в Португалии совсем невыгодно – ты не получаешь никакой социальной помощи, не можешь устроиться на работу, а сейчас страшный кризис с занятостью. Поэтому нелегалы здесь преимущественно добиваются легализации.



А какая оптимальная альтернатива инициативе, о которой идет речь в этом постановлении правительства? Украина должна вести межправительственные переговоры о легализации украинцев?



Да. Таким образом правительство может помочь тем, кто хочет легализироваться и платить налоги. А если кто-то попытается избежать уплаты налогов, то это уже их личная ответственность.



Нам известно, что у украинцев в Испании и Португалии нет проблем с социальным обеспечение, ведь почти все они там имеют легальный статус. Слышали ли вы мнения об этом постановлении украинцев из других стран?



Я связывался с руководителями общественных организаций в Италии и Испании. У них тоже очень много замечаний и они утверждают, что это постановление - не лучший способ решить вопрос украинцев-нелегалов. Есть другие способы решить эти вопросы. И хотелось бы, чтобы правительство о них тоже вспомнило. Украинское правительство выбрало один способ – способ наполнения казны. Мы как заграничные украинцы тоже «за» это, но хотели бы отстоять и свои интересы. Скажем, в Португалии местные высокопоставленные лица неоднократно заявляли о том, что украинцы внесли существенный вклад в развитие португальской экономики. За это в Лиссабоне появился проспект Украинцев. Также португальская власть помогает нам проводить наши праздники, поддерживать нашу культуру. То есть существует какая-то отдача от налогов, которые мы платим. А со стороны украинского правительства нет никакой инициативы, и только хотят, чтобы мы заплатили. Наш скепсис по поводу этого решения не направлен против украинского правительства. Поскольку такие же требования мы выдвигали ко всем украинским правительствам. Украинцы в Португалии уже десять лет. За все это время мы не получили никакой помощи от украинского правительства. Мало того, было и еще остается множество проблем.



Михаил Петруняк, президент Ассоциации украинцев Испании и советник премьер-министра Украины



Готовы ли украинцы в Испании и других странах Европы воспользоваться этой инициативой?



Есть очень много позитивных отзывов от людей, готовых платить эти отчисления и не видящих в этом никаких проблемы. То есть заинтересованность в этом нововведении в среде работников есть. Не могу сказать, что теперь украинцы ринутся отправлять массу денег, чтобы наполнить Пенсионный фонд. Эта система пока не работает, поскольку люди требуют от государства гарантий выполнения подобных обязательств. А сейчас таких гарантий нет. Другое дело – что по этому поводу много спекуляций. Как всегда, перед очередными выборами начинают пугать украинцев за рубежом. Говорят, чтобы они не делали того или сего. Потому что, мол, вас всех принудительно обложат налогом. Но это всего лишь спекуляции разных политических сил, ведь эта инициатива не обязательна.



Можете назвать имена этих политиков?



Первым на это отреагировал нардеп Арсений Яценюк. Также были обращения от Оксаны Билозир. Но у меня есть подозрение, что они этого постановления просто не читали. Ведь в нем сказано, что это дело добровольное, и двойного налогообложения не будет.

Вы представьте себе, человек после 10 лет за рубежом приезжает в Украину, а ему говорят, что у него нет никакого стажа, поэтому претендовать на пенсию он не может.



То есть вы рекомендуете заробитчанам в Испании приобщиться к этой программе?



Однозначно. Более того, это постановление также дает возможность зарегистрироваться, получить статус предпринимателя и ввозить на территорию Украины до полумиллиона гривен. А нашим людям в любом случае нужно будет каким-то образом легализировать эти деньги.



Другие работники, с которыми приходилось общаться, говорят, что данный шаг нацелен только на то, чтобы во время кризиса наполнить украинскую казну за счет заробитчан. Как вы можете это прокомментировать?



На мой взгляд, это постановление только первый шаг к идеалу. Относительно украинских трудовых мигрантов есть очень много соглашений, которые нужно принять. В первую очередь – это трудовые соглашения между странами пребывания. С Португалией у Украины такое соглашение уже есть, а совсем недавно подписали и с Испанией. Соглашение между Украиной и Испанией об урегулировании миграционных потоков должны были подписать еще в 2004-м или 2005 году, когда были рабочие места. В соответствии с этим соглашением, если украинец легально отработал в Испании 5 лет, он получает 15 лет стажа и выбирает, где получать пенсию – в Испании или в Украине. А вот с Италией такого договора нет вообще. Сейчас правительство стало предпринимать какие-то шаги и снова подвергается критике. Я не защищаю действий правительства, просто хочу сказать, чтобы украинцам дали возможность самим разобраться, хотят они этого или нет.

Это будут небольшие деньги. Чисто оценочно говорят о каких-то 1,5-7 млн. гривен. Потому что если мы говорим об Италии, Испании и Португалии, то почему бы не вспомнить и о России, где работают около 2 млн. украинцев.



Вы имеете в виду нелегальных украинцев в РФ?



Конечно. Почему бы не сказать об этих трудовых мигрантах? Кроме того, есть еще внутренние трудовые мигранты. Я знаю, что данная инициатива – это позитив, потому что сам 10 лет живу за рубежом. Ведь у пожилой женщины, вернувшейся в Украину и начавшей оформлять пенсию, не будет ни украинского, ни португальского или итальянского стажа.



А как в отношении альтернативы – негосударственных пенсионных фондов? Вкладываешь деньги для себя и еще получаешь какой-то процент прироста.



Я участвую в трех таких пенсионных программах. Но поверьте – это очень опасно. Я уже наслушался жалоб людей о том, что они не могут вернуть свои деньги. Ходят слухи, что в конце концов эти фонды все-таки разваливаются. Почему-то я не слышал ни об одном таком фонде, который бы доказал свое право на жизнь. Эти негосударственные фонды ищут всякие варианты, чтобы не выплатить эти деньги. А у нас не настолько стабильная внутренняя политика, чтобы заставили частные пенсионные фонды выплачивать людям средства. А государственный пенсионный фонд – это все-таки стабильнее.



Если воспринимать данное постановление как шаг навстречу заробитчанам, то не кажется ли вам симптоматичным, что эта инициатива появилась как раз перед выборами? Может, просто хотят задобрить часть электората?



Скажем, в Испании ежегодно все больше украинцев разочаровываются в выборах, а значит в последнее время голосуют всего лишь около 6-7% всех украинцев в Испании. Не работает сама система. Люди должны ездить по два раза: сначала зарегистрироваться, а потом голосовать. Когда будет единый реестр избирателей, можно будет ожидать большей активности на выборах украинских заробитчан. То есть доля голосов украинцев за рубежом невелика. Другое дело, что заробитчане, как авторитеты для своих семей в Украине, безусловно, будут влиять на их выбор.