Янукович хочет равняться на Финляндию

Президент Украины Виктор Янукович считает полезным для Украины опыт Финляндии в проведении экономических реформ, сообщает «Интерфакс-Украина». «Финляндия уже давно удивляет мир своими подходами и новациями в решении многих экономических вопросов, и Украина хотела бы получить этот опыт и им пользоваться», - сказал Президент во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Александером Стуббом. Янукович выразил надежду на более детальное ознакомление с финским опытом в вопросах внешнеполитической деятельности. «Мы будем реформировать также и МИД. И особое значение принимает экономизация деятельности министерства. Считаю, что у нас будет возможность с Вашими коллегами посоветоваться и обсудить это более детально», - сказал Президент. Говоря о проведении реформ в Украине, Янукович отметил, что необходимо «заставить» работать экономику более эффективно. В этой связи он подчеркнул необходимость сокращения расходов бюджета и мотивации бизнеса на рост экономики. «Заложен целый ряд вопросов, которые будут создавать для этого условия», - отметил Президент. По его словам, это улучшение администрирования налога на добавленную стоимость с целью перевести его в «автоматический режим», при котором чиновники не будут иметь отношения к этому налогу. Янукович во время встречи выразил надежду, что официальный визит в Украину министра иностранных дел Финляндии «откроет новый путь в отношениях между двумя странами». «Мы расцениваем отношения с Финляндией как возможность ощутить новое дыхание во многих направлениях развития страны, и особенно экономики», - подытожил Президент Украины.