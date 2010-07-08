Рада внесла изменения в Госбюджет

Верховная Рада внесла изменения в закон «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». За соответствующее решение проголосовали 256 депутатов, информирует Украинская правда. Два часа назад Рада провалила этот закон из-за позиции коммуниста. «Все предложения коммунистов учтены, поэтому они проголосовали», - объяснил изменение позиции вице-спикер Адам Мартынюк. «Позицию коммунистов удовлетворили кулуарно, а нашу кто учтет?», - возмутился бютовец Олег Ляшко. В законе предлагается сократить дефицит бюджета до 4,99 % ВВП. Кроме того, предлагается уменьшить доходы бюджета на 13,4 млрд гривен. Исходя из уменьшения ресурса бюджета, предлагается сократить расходы Госбюджета почти на 18,35 млрд грн. Также предлагается увеличить налогообложение налогоплательщиков по упрощенной системе до 350 гривен. Вместе с тем проектом предлагается на проведение выборов депутатов местных советов, мэров, сельских и поселковых глав дополнительно направить около 1 млрд гривен. Упомянутые изменения предлагались с целью выполнения договоренностей между Украиной и Международным валютным фондом.