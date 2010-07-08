Литвин: Отмена политреформы повлечет парламентские выборы

Если конституционная реформа 2004 года будет отменена на референдуме, следующие парламентские выборы состоятся 27 марта 2011 года. Об этом сообщил в интервью журналистам председатель Верховной Рады Владимир Литвин, информирует Лига. В частности, Литвин отметил: «Если на всеукраинский референдум будет вынесен вопрос об отмене закона 2222, то есть, изменений в Конституцию Украины, о чем говорят не только политики, но и официальные лица, то я сразу должен подчеркнуть: помимо всех других последствий, которые в связи с этим возникнут, выборы в Верховную Раду Украины будут в марте 2011 года». Литвин пояснил, что, в соответствии с Конституцией Украины образца 1996 года, к которому, возможно, и будет предложено вернуться на референдуме, есть положение о том, что выборы в парламент проходят в марте в четвертый год полномочий Верховной Рады Украины. Спикер также отметил, что при реализации этой идеи может возникнуть ряд проблем. Он подчеркнул, что на сегодняшний день закона №2222 уже нет, а есть Конституция Украина с изменениями и дополнениями, внесенными этим законом. Также он сослался на нормы Конституции, которые определяют порядок внесения изменений в Основной Закон, и решения Конституционного Суда по данному вопросу. «Можно говорить об определенных коллизиях, но это все пока на уровне политических прицелок, политических дебатов, определенного зондирования настроений и реакции общества по этому вопросу», - добавил спикер. Напомним, ранее лидер фракции Партии регионов в ВР Александр Ефремов предложил на всеукраинском референдуме исправить «последствия реформы Конституции, поспешно проведенной в 2004 году, которая разбалансировала государственный механизм».