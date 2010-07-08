Закон о выборах могут смягчить, чтобы насолить Тимошенко - эксперт

С целью усложнить задачу прохождения на местах ключевых оппозиционных сил – БЮТ, «Нашей Украины» и «Фронта перемен» – а также привлечения новых молодых партий власть приняла решение о смягчении отдельных принципов избирательного законодательства. Так прокомментировал возможность рассмотрения поправок к закону о местных выборах, внесенных лидером фракции Партии регионов Александром Ефремовым, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, сообщают «Подробности». «Социология упорно демонстрирует рост протестных настроений, прежде всего, в среде оппозиционного электората. Это значит, что избиратель Тимошенко, Тягныбока, Ющенко сегодня ищет новых лидеров, которым готов будет доверить свой голос. Поэтому участие новых партийных проектов на ближайших местных выборах серьезным образом усложнит жизнь мощным оппозиционным силам. В контексте формирования большинства в местных советах этот факт должен стимулировать ПР к смягчению норм законодательства для таких проектов. Особенно актуальным это является для западных и центральных регионов Украины – здесь такие проекты как «Сильная Украина», «Фронт перемен», «Коммунальный фронт» отберут голоса, в первую очередь, у Тимошенко», - считает эксперт. По мнению Балы, возможная экспансия альтернативных проектов на восток не несет серьезной угрозы для партии власти. «Можно не сомневаться, что формирование собственных фракций такими партиями как «Сильная Украина» или «Коммунальный фронт» не сможет нарушить монополии ПР в Луганске или Донецке. Однако на Западе Украины эти фракции вполне могут получить роль «золотой акции», - отмечает директор АМС. Как сообщалось ранее, лидер фракции ПР Александр Ефремов внес в закон ко второму чтению поправки, которые несколько смягчают закон о выборах. Поправками снимается запрет на участие в выборах местных парторганизаций, зарегистрированных позже октября 2009 года, а также разрешается участие в выборах мэров и по мажоритарным округам самовыдвиженцам.