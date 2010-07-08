Литвина смущает «театр» в Раде

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин во время брифинга объяснил, каким образом агитационные плакаты, которые запрещены законом о регламенте, попадают в сессионный зал, сообщает ИМК. Отвечая на вопрос, как в парламент представители БЮТ проносят наглядную агитацию (плакаты), которые запрещены новым законом о регламенте ВР, политик сказал: «Регламент запрещает заносить и использовать в сессионном зале все, что не относится к непосредственной работе депутата. Но как быть с другой нормой? Депутат - неприкасаемое лицо. Что, охрана должна пытаться удалить или вступать в стычки с народным депутатом? Этого сделать нельзя, ибо все нормы законов, в том числе и регламента, рассчитанные на умных, думающих людей». Литвин отметил, что при желании можно любой плакат с любой надписью приурочить к рассмотрению того или иного вопроса. «Меня смущает другое - зачем этот театр, когда вчера была достигнута договоренность рассмотреть вопросы, которые требовал БЮТ, и никаких препятствий для различного рода блокировок нет», - сказал политик. Говоря о сегодняшнем развешивания представителями БЮТ плакатов в зале ВР, спикер отметил, что их снимали не работники аппарата парламента, а представители фракций, которые их развешивали. «Вы прекрасно понимаете, что работники аппарата не являются крепостными, и они не обязаны подметать и убирать за народными депутатами», - добавил политик.