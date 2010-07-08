Украинская власть села на широкий шпагат - эксперт

Выбор системы безопасности Украины зависит от стратегического вектора развития страны, который она сама себе задает. Сегодня Украина не имеет четкого ответа на вопрос о том, куда будет двигаться. Об этом заявил во время пресс-конференции в «Главред-медиа», посвященной внеблоковому статусу Украины, директор Украинского института публичной политики Виктор Чумак. «Наша власть села на широкий шпагат: она хочет жить по европейским нормам и стандартам, а править - по евразийским», - отметил эксперт. Кроме того, Чумак сказал, что сегодня угрозы военных конфликтов высокой интенсивности крайне низкие для Украины. «Мы можем говорить об определенных региональных конфликтах, которые могут возникнуть в стране или на границах. В частности, рядом с нами находится очень опасный регион - Приднестровье», - добавил политолог. Эксперт также отметил, что «если мы не являемся членами ни одного из военно-политических блоков, то оказываемся в опасной зоне, когда возможны потенциальные конфликты, а мы не имеем никаких гарантий своей неприкосновенности». Чумак также убежден, что внеблоковость является проблематичным вопросом, который необходимо изучать в контексте стратегии национальной безопасности Украины и программы стратегии развития страны. На сегодняшний день, по словам специалиста, мы законодательно закрепили внеблоковый статус страны, однако не имеем ответов на вопрос: в чем наполнение внеблокового статуса и какой механизм его реализации.