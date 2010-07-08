Янукович: Крым становится все хуже

Президент Виктор Янукович намерен заслушать земельные вопросы в Крыму. Об этом он заявил, открывая заседание СНБО в четверг, сообщает Украинская правда. «Каждый год, когда мы приезжаем на отдых в Крым, мы замечаем, что он не становится лучше, а становится все хуже. Земля, которую раздают органы местной власти - главы поссоветов (поселковых советов) - это земля, приближенная к морю. Она закрывает путь для отдыха», - отметил Президент. «Этот важнейший вопрос мы будем в ближайшее время рассматривать, и у нас будет возможность послушать докладчиков, которые скажут о действительной ситуации в Крыму», - добавил Янукович. Президент также напомнил, что в ближайшее время предстоит «рассмотреть специальный закон, который бы дал возможность восстановить полуостров, чтобы он стал местом отдыха не только граждан Украины, но и занял место в мире как земля, которая заслуживает этого».