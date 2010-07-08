Для Украины опасна лишь Россия - эксперт

Политолог Евгений Жеребецкий считает, что только Россия составляет угрозу для территориальной целостности Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции в «Главред-медиа». «Это факт, о котором политики и аналитики боятся говорить», - заметил политолог. При этом он отметил, что нет никаких угроз для Украины со стороны стран Запада, разве что Молдова, которая «может когда-то героически на нас напасть». «Какая сумасшедшая страна начнет военные действия против Украины, даже имея территориальные претензии, как Румыния, если через нашу территорию идет 80% нефти и газа?», - считает Жеребецкий. Недавно Верховная Рада приняла закон, который закрепил внеблоковость и нейтралитет. И это при том, что страна имеет на своей территории военную базу другой страны, заметил политолог. «Резолюция ООН говорит, что если какая-то страна держит на своей территории военную базу, и эта база принимает участие в военных действиях, то эта страна также считается агрессором. Формально мы являемся агрессором против Грузии. Но из-за политических мотивов Грузия этого не объявляла», - считает Жеребецкий.