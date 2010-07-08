Табачник равняется на Россию в системе образования?

Власть сворачивает процесс интеграции Украины в европейское образовательное пространство. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила координатор направления «Общество знаний» в правительстве перемен Арсения Яценюка, первый директор Украинского центра оценивания качества образования Лилия Гриневич, комментируя принятие закона об 11-летнем среднем образовании, информирует «Главком». По словам Гриневич, проблема, сложившаяся в целом в обществе с одиннадцатилетним образованием, спровоцирована тем, что на протяжении последних лет, когда внедрялась реформа перехода к двенадцатилетнему образованию, не было достаточного внимания от правительства и всей власти, а главное – она не была поддержана реальным материальным обеспечением. Гриневич отметила, что сегодняшняя власть «использует эту сложную ситуацию, спровоцированную неприоритетностью образования, неподготовленностью реформы, и вместо того, чтобы сделать государственную программу с реальным финансированием для подготовки трехлетней старшей профильной школы, она сворачивает процесс интеграции в европейское образовательное пространство». Она добавила, что власть заводит нас в рамку, которая сегодня осталась только в России и Беларуси. «Все европейское пространство имеет двенадцатилетнюю или тринадцатилетнюю школу», - отметила Гриневич. Она подчеркнула, что 10-летнее или 11-летнее школьное образование не отвечает потребностям времени. «Сегодня мы наблюдаем возвращение назад, которое осуществлено на волне общего неудовлетворения, спровоцированного фактически позорной неподготовкой этой реформы», - сказала Гриневич. «Мы сегодня становимся свидетелями стратегического разворота в системе образования», - подчеркнула она.