Алексей Кучеренко: «Я думаю, что в КРУ немного переутомились»

26 мая 2009, 12:30

Наступление Контрольно-ревизионного управления на министров от «Нашей Украины» продолжается.

После массированной обличительно-коррупционной атаки на Министерство обороны и Юрия Еханурова председатель КРУ Николай Сивульский рассказал о злоупотреблениях в Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В понедельник вечером в эфире одного из телеканалов глава КРУ рассказал, что в Министерстве по вопросам ЖКХ, которое возглавляет «нашеукраинец» Алексей Кучеренко, служба обнаружила нецелевое использование 1,5 миллиардов гривен субсидии на энергосбережение. Главная претензия к министерству - деньги на новое оборудование тратились, а на самом деле по факту устанавливалось еще менее энергосберегающее оборудование. КРУ уже передало материалы в Кабмин и ввело предварительный контроль над использованием субсидии на энергосбережение.

В свою очередь, министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко в интервью «Главреду» пока не смог ни опровергнуть, ни подтвердить данные КРУ. Но, по его данным, в министерстве просто не могли «злоупотребить» аж на 1,5 миллиарда, ведь на всю программу субсидий на энергосбережение выделялось всего 600 миллионов гривен. Да и случаи с махинациями с установкой энергосберегающего оборудования могут быть только единичными и не привели бы к таким огромным убыткам. Хотя, по его словам, во всем нужно разобраться, а уж потом делать соответствующие оргвыводы. Любопытнее всего, что сам Алексей Кучеренко политическую составляющую в деле пока что не рассматривает, а говорит об общей непрозрачной системе расходования государственных средств, из-за чего нарушения можно найти где угодно. Раздуют ли скандал до тех размеров, как это произошло с Ехануровым, - покажет время. Ведь Кучеренко известен тем, что намного более толерантен к Тимошенко, чем его коллега из Минобороны. Однако удар по уже второму «нашеукраинцу» в правительстве выглядит более чем странно...

К слову, еще вчера КРУ сообщило, что правительство Юлии Тимошенко – лидер по объему зарегистрированных за период его деятельности финансовых нарушений, которые привели к потере государством аж 907 миллионов гривен. Правительство Виктора Януковича, по данным КРУ, стало лидером по объему нарушений в расчете на один день работы - у него 18 миллионов нарушений в сутки.

О ситуации с обвинениями в нецелевом использовании средств Министерства ЖКХ в интервью «Главреду» рассказал министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

Алексей Юрьевич, вчера глава КРУ обнародовал данные проверки вашего министерства, в которых говорится о мошенничествах с субсидиями на энергосбережение на сумму в полтора миллиарда гривен. Как можете прокомментировать эту информацию?

Я вас прошу. Председатель КРУ много работает, у его какие-то свои данные, здесь трудно что-то комментировать. Я сейчас работаю, выясняем ситуацию. Если я что-то нарушил, то буду отвечать. Если за мной нарушений нет, то и говорить не о чем. Все работают сейчас, проверяют друг друга. Но система расходов государственных средств весьма несовершенна, там можно найти что угодно. Я убежден, что система использования бюджетных средств по всей стране крайне несовершенна, и ответственность за это должны нести все без исключения - Верховная Рада, правительство, как это, так и предыдущее, КРУ обязательно должно нести ответственность, СБУ должна нести ответственность. Ответственность несет и министр Кучеренко. Не нужно исключать из этого списка и губернаторов.

Ви усматриваете в этом деле политическую составляющую, ведь КРУ в настоящий момент активно распространяет определенные данные только о министрах от «Нашей Украины»?

У меня нет времени об этом думать. Я не рассматриваю политические мотивы этой ситуации. Хотел бы лишь посоветовать КРУ срочно проверить все, что можно, - и жилищно-коммунальное хозяйство, и субвенции по социально-экономическому развитию регионов, и Минуглепром обязательно нужно проверить - там угольные средства пусть посмотрят. Все нужно проверять и немедленно.

Вы у себя в министерстве уже проводите расследование относительно приведенных КРУ фактов?

У нас не то, чтобы расследование, у нас проводится собственный анализ ситуации. Будем вникать во все нюансы. Я думаю, что там в КРУ очень много работали и немного переутомились. Потому что они говорят о каких-то 1,5 миллиардах махинаций на энергосберегающие субсидии, но у нас вообще на эти цели выделено было 600 миллионов. Как мы могли из 600 миллионов сделать 1,5 миллиарда махинаций? Как можно говорить, что все средства на программу были бессмысленно использованы? Могу сказать заранее, что все это выглядит глупостью. Я допускаю, что были в этой сфере нарушения, кто-то, возможно, купил несколько единиц устаревшего оборудования. Этих людей действительно нужно строго наказать. Но говорить, что у нас системное и массовое разворовывание средств - это просто непрофессионально.

Когда министерство предоставит свои данные относительно расходования средств на субсидии по энергосбережению?

Будет коллегия министерства скоро, мы всех обязательно пригласим, там все покажем.

Вы уже говорили с премьер-министром на эту тему?

Мне сейчас есть чем заняться. У премьера возникнут вопросы - я на них отвечу. Не будет вопросов – так и будет.

Возможно ли, что ваш вопрос рассмотрят на заседании правительства как и вопрос Еханурова?

Поживем - увидим. Будут рассматривать на заседании правительства - будем отвечать. Если я виноват – отвечу. Нужно разобраться, все это пока что очень абстрактные обвинения. Я это воспринимаю как констатацию того факта, что система бюджетного финансирования всех без исключения программ на сегодняшний день крайне неэффективна. Такой она была и год назад, и два, и пять. Это свидетельствует о том, что нужно переходить на кредитование и перестать доить государственный бюджет. Я об этом кричу уже полтора года.

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