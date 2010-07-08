БЮТ готовит обращение в КСУ и Совет Европы

Лидер БЮТ заявляет, что депутаты парламентской фракции БЮТ будут немедленно обращаться в Конституционный Суд относительно неконституционности Закона «О судоустройстве и статусе судей», принятого Верховной Радой Украины 7 июля 2010, сообщает сайт Юлии Тимошенко. «Мы обращаемся в Конституционный Суд, потому что нормы Закона «О судоустройстве и статусе судей» прямо противоречат не только Конституции, но и ряду более ранних решений собственно самого Конституционного Суда», - заявила Тимошенко сегодня на пресс-конференции в Киеве. Тимошенко также отметила, что оппозиция разработает и внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей», который будет учитывать предварительные выводы Венецианской комиссии относительно данного Закона. «Мы подготовим соответствующие изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и будем настойчиво, всеми парламентскими и непарламентскими средствами, заставлять действующую власть вернуть стране правосудие», - подчеркнула она. Кроме того, Тимошенко заявила, что оппозиция будет обращаться в Совет Европы и другие европейские институты, которые должны дать надлежащую оценку недопустимым нормам этого Закона.