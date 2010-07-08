ПР: Пятилеток не обеспечат учебниками к 1 сентября

Обеспечение к новому учебному году детских садов преподавателями и новыми учебниками по предметам, которые Министерство образования и науки определит учебным планом для пятилетних детей согласно принятому Закону №6518 «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам общего среднего и дошкольного образования (об организации учебно-воспитательного процесса)», вызывает сомнения даже у представителей коалиции. «Нельзя говорить, что к 1 сентября точно все будет обеспечено», - сообщил народный депутат от ПР Максим Луцкий в программе «Правда Виталия Портникова» на телеканале ТВі. Народный депутат от НУНС Олеся Оробец считает закон несовершенным, принятым поспешно и с нарушениями. «Я сделала представление в регламентный комитет касательно ваших действий», - сообщила Оробец. «12-летка осталась. Родители детей, которым исполнилось 5 лет, должны принудительно отдать их в государственные детсады. Таким образом, дважды нарушается статья 53 Конституции Украины, согласно которой обязательным есть только общее образование. Вводится обязательное дошкольное образование, которое будет платным. У нас нет бесплатных государственных садиков», - объяснила народный депутат. Оробец сообщила, что только 56% детей в Украине обеспечены детскими садами, а в селах эта цифра еще менше – 30%. Луцкий считает девятую статью Закона не обязательной для исполнения: «Если вы не хотите отдавать ребенка в детсад – не отдавайте. Возьмите программу, которую разработает Министерство образования и науки». Представитель Партии регионов согласился с тем, что без дополнительных расходов из Госбюджета внедрение дошкольного образования и инклюзивных классов для обучения детей с особыми потребностями в составе общеобразовательных учебных заведений невозможно. «Финансирование нововведений может происходить из Резервного фонда, сейчас принимается Бюджетный кодекс», - сказал он. Что касается экономической целесообразности нововведений в школьном образовании, Луцкий убежден, что это даст возможность сэкономить от 4 до 6 млрд грн бюджетных средств. «Не будет посменной учебы, занятий по субботам», - сказал он.