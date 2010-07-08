Тимошенко: Янукович сделал Фемиду своей рабой

Лидер БЮТ заявляет, что около 20 положений Закона «О судоустройстве и статусе судей», принятого 7 июля, противоречат конституционным принципам украинского права, сообщает сайт Юлии Тимошенко. «Около двадцати положений Закона о судоустройстве противоречат Конституции и решению Конституционного Суда», - заявила Тимошенко сегодня на пресс-конференции в Киеве. По словам Тимошенко, Виктор Янукович стремится подчинить судебную систему главе государства. «Янукович сделал Фемиду своей рабой, горькая судьба которой отныне - обслуживать исключительно его политику и его желания», - подчеркнула она. Тимошенко также подчеркнула, что новый Закон сужает права граждан на судебную защиту. «Закон, что важно знать простым гражданам, значительно сужает их права на судебную защиту, причем во многих статьях этого Закона», - пояснила она. По мнению Тимошенко, в Законе «полностью проигнорирована необходимость создания системы бесплатной правовой помощи лицам, которые не могут самостоятельно защищать себя в судах и не имеют собственных недешевых адвокатов». Экс-премьер также сообщила, что новым Законом граждане Украины «лишаются возможности и вообще смысла жаловаться в суды на любого из представителей власти, ибо за судебное решение против властного лица или государственного органа судья будет немедленно уволен». Тимошенко убеждена, что инструментом беззакония станет Высший совет юстиции. «Высший совет юстиции превращается в марионеточный орган, полностью подконтрольный Януковичу и его печально известному по фальсификациям выборов 2004 года соратнику Кивалову», - пояснила она. При этом Тимошенко сообщила, что команда Президента уже сейчас контролирует три четверти голосов в Высшем совете юстиции. Экс-премьер подчеркнула, что, согласно новому Закону, ВСЮ получает право «вмешиваться в рассмотрение любых дел как раз во время их рассмотрения, принимать представление об увольнении любого судьи с должности по надуманным причинам, без всяких четко определенных критериев, которые нарушил судья». Кроме того, Тимошенко убеждена, что благодаря такой «судебной реформе» Верховный Суд ликвидируется как судебный орган.