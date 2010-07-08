В сфере судопроизводства исчезнет украинский язык?

Лидер БЮТ заявляет, что с вступлением в силу Закона «О судоустройстве и статусе судей» украинский язык потеряет статус единого государственного языка, сообщает сайт Юлии Тимошенко. «Закон фактически отменил государственный статус украинского языка в сфере судопроизводства вопреки Конституции и решению Конституционного Суда», - заявила Тимошенко, комментируя положения Закона «О судоустройстве и статусе судей», принятого парламентом 7 июля 2010 года. По словам Тимошенко, принятием этого Закона дискредитирована не только судебная, но и законодательная ветвь власти. «После того, как проголосован такой Закон «О судоустройстве», надо просто констатировать, что Верховной Рады Украины также у граждан Украины больше нет, а есть большинство, которое бездумно, бессодержательно, безответственно, непрофессионально обслуживает интересы одного донецкого клана», - убеждена она. Экс-премьер отметила, что оппозиционные парламентские фракции предлагали почти 2 тысячи поправок к Закону «О судоустройстве и статусе судей», но ни одна из них не была учтена. «Никакой системы обсуждения, совершенствования законов в Верховной Раде больше не существует», - резюмировала Тимошенко.