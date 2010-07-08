Тимошенко: Закон о референдуме вернет Конституцию Кучмы

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко заявляет о намерении власти через принятие закона о референдуме отменить политреформу 2004 года. Об этом Тимошенко заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве, информирует УНИАН. «Президент Украины планирует протянуть следующим закон о референдуме, который будет рассматриваться сегодня. Я думаю, что именно данный закон поможет Януковичу воплотить еще один план в жизнь – сфальсифицирует волеизъявление людей на референдуме и вернет Конституцию Кучмы, узаконит узурпацию власти одним человеком», - сказала Тимошенко. Таким образом, по ее словам, действующая власть готовит проведение ревизии действующей Конституции в редакции 2004 года без голосования в парламенте.