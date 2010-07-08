Ежеля не отправили в отставку

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны не было принято никаких решений о возможной смене руководства Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных Сил Украины, в частности, не принят вопрос относительно отставки министра обороны Михаила Ежеля. Об этом заявил журналистам сам министр обороны Ежель, сообщает УНИАН. «СНБО принял мощные решения, которые касаются перспектив развития Вооруженных Сил», - сказал министр обороны. По его словам, Президент Украины Виктор Янукович дал поручение в течение месяца тщательным образом изучить и решить актуальные вопросы в Минобороны и Вооруженных Силах, чтобы украинская армия была достойной и соответствовала надлежащему уровню. На уточняющий вопрос журналистов, рассматривала ли СНБО вопрос о возможной отставке министра обороны, Ежель ответил: «Вы же видите, вот я стою перед вами – живой и здоровый». Ежель сообщил, что не принято также решение об отставке других военных руководителей, в частности, начальника Генерального штаба и командующих видов ВСУ. «Живые – здоровые, идем работать», - заметил министр обороны. При этом он признал, что у Президента есть много проблемных вопросов к военному ведомству, а посему он определил конкретные задачи, которые высшее военное руководство будет напряженно решать.