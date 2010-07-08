ПР требует прекратить издевательства над Кармазиным

Депутат-«регионал» Михаил Чечетов требует от оппозиции прекратить издевательство над Юрием Кармазиным. Об этом он заявил после того, как Кармазин внес очередную порцию поправок к очередному законопроекту, сообщает Украинская правда. «Вы там сидите, дули крутите, и издеваетесь над человеком. Он вносит поправки, а вы даете 6 голосов», - обратился Чечетов к оппозиции. Он пообещал, что в пятницу коалиция вывесит два плаката «Защитим Кармазина от гнета коалиции» и «Юра, мы с тобой». «Миша, благодарю, я также с тобой», - ответил ему Кармазин. Как известно, Кармазин уже несколько дней затягивает рассмотрение законопроектов коалиции своими поправками.