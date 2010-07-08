Тимошенко возлагает надежды на украинцев

Лидер БЮТ считает, что для оппозиции и гражданского общества единственным инструментом смены власти были и остаются выборы, в частности, в местные органы самоуправления, информирует сайт Юлии Тимошенко. «Нам нужно всем - всем представителям гражданского общества, всем демократическим патриотическим силам, всем представителям общественных организаций, движений вместе с гражданами Украины - начать тщательно готовиться к выборам в местные советы, которые состоятся 31 октября», - заявила Тимошенко сегодня на пресс-конференции в Киеве. По ее мнению, только при условии участия патриотических сил в местных выборах общество сможет сказать «нет» большому донецкому клану во главе с Виктором Януковичем. «Я думаю, что дело местных выборов 31 октября будет не делом политиков, а делом всего украинского общества, всего украинского народа. Тогда у нас останется шанс, что хотя бы на уровне местных советов, местных элит во всех направлениях действий на уровне местных представителей гражданского общества мы сможем не дать распространиться этой раковой опухоли к сердцу нашей страны, к душе наших граждан», - заявила Тимошенко. По словам экс-премьера, если 31 октября страна не продемонстрирует свое несогласие с восстановлением неосоветского режима, в будущем будет все труднее и труднее выходить из этого тупикового положения.