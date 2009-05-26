Донецких триумфаторов встречает Киев

Программа сегодняшнего визита донецких футболистов в столицу обещала быть более чем насыщенной. Перед тем как выйти на поле в ничего не решающем в турнирном отношении матче с киевским «Динамо», дончане должны были встретиться с Президентом Виктором Ющенко, а затем – со спикером Владимиром Литвином. Начало сеанса общения дончан с главой государства, запланированное на пол десятого утра, пришлось отложить по причине опоздания Виктора Андреевича. Впрочем, полчасика, подаренные Президентом футболистам и сотрудникам «Шахтера», те потратили с пользой для себя. Например, президент и вице-президент «Шахтера», нардепы Ринат Ахметов и Борис Колесников использовали это время для того, чтобы тепло пообщаться с бывшей соратницей по Партии регионов, а ныне – секретарем СНБО Раисой Богатыревой. Затем Ринат Ахметов, вообще пребывавший с утра в прекрасном расположении духа, решил подшутить над сидевшим неподалеку главой Федерации футбола Григорием Суркисом – тот, наоборот, был мрачным, словно туча. «Вы знаете, – громко обратился к нему Ахметов. – Утром я заметил, что у Мирчи Луческу (тренера донецкого «Шахтера» – Ред.) напухла щека. Я спросил у него, что случилось, а он ответил, что это у него был серьезный разговор с вами…». Присутствующие заулыбались. Суркис грустно ответил: «Хотя эта шутка и не смешная, но посмеяться можно. Неужели вы думаете, что я бы сюда дошел, если бы серьезно поговорил с кем-то из вашей команды?» Все присутствующие в зале на Банковой неловко замолчали. Президента все еще не было. Сложившуюся неловкость прервала сидевшая во главе стола Раиса Богатырева: она вдруг встала со своего места, подошла к капитану «шахтеров» хорвату Дарио Срне и принялась поправлять ему галстук. Удивленный Срна даже не знал, как на это реагировать, зато какой-то шутник, сидевший поодаль, довольно громко произнес: «Мама!». «Шахтеры», а также представители правительства Иван Васюнык и Юрий Павленко весело рассмеялись. Приведя галстук Срны в порядок, Богатырева ушла на свое место, а Ахметов все не мог успокоиться. Обращаясь все к тому же Суркису, он задумчиво произнес: «Вот после встречи с Президентом нас в Верховную Раду попросили заехать. А вечером – важный матч с «Динамо». Боюсь, что нам сразу три гола забьют». Суркис серьезно посмотрел на Рината Леонидовича. «Если боитесь – садитесь в самолет и улетайте в Донецк. Тем более, турнирного интереса в матче никакого», – сказал он. Неизвестно, чем мог бы окончиться обмен уколами между двумя футбольными боссами, если бы в зал наконец не вошел Виктор Ющенко в сопровождении главы своего Секретариата Веры Ульянченко. Приветствуя главу государства, футболисты встали. Однако не успели они присесть обратно на свои места, как зазвучал гимн Украины. В коротком спиче Президент поблагодарил «Шахтер» за блестящую победу, сообщив, что за «Шахтер» болела не только вся Украина, но и миллионы людей за границей. «Так творится государство!» – подчеркнул Президент. Игроки «Шахтера» внимательно слушали Ющенко: абсолютное большинство присутствующих, не понимающих украинского языка, пользовались при этом аппаратами синхронного перевода – речь Президента переводилась на русский, английский и португальский. Из спича главы государства игроки узнали, что вечером минувшей среды, кроме всех прочих, за них болел и Вселенский Патриарх Варфоломей: перед матчем встречавшийся с ним Ющенко попросил у Патриарха молиться за украинский клуб. Затем игрокам и сотрудникам «Шахтера» были вручены высокие государственные награды. Ответ Президенту держал капитан дончан, Дарио Срна, пообещавший Ющенко встретиться в этом зале – надо понимать, с новыми призами – еще не раз. Дополнил Срну Мирча Луческу: его речь была очень краткой, но тренера можно простить – по-русски на людях он заговорил едва ли не впервые за пять лет работы в Донецке. Подытожил сказанное дончанами Ринат Ахметов. «Кубок УЕФА мы выстрадали вместе», – улыбаясь, сказал он Президенту. В знак признательности дончане вручили Виктору Ющенко футболку «Шахтера» с номером 20 на спине (именно 20 мая в Стамбуле «оранжевые» одержали историческую победу). Затем в зал внесли шампанское, и футболисты, в нарушение всех норм спортивного режима, пригубили за будущие победы. Виктор Ющенко, который после встречи с «шахтерами» направлялся с рабочим визитом на Житомирщину, ограничился апельсиновым – под стать цвету галстуков гостей из Донецка – соком. А тем временем «шахтеров» уже заждались в Верховной Раде. Войдя в сессионный зал, футболисты проявили живейший интерес к тому, где именно находятся рабочие места их «боссов» – Ахметова и Колесникова. Показал их игрокам сам Борис Викторович, бывающий под куполом значительно чаще президента «Шахтера». Рассевшись в зале на местах фракции Партии регионов (и, частично, БЮТ), дончане выслушали поздравления от главы Верховной Рады Владимира Литвина. «Футболисты являются обычными людьми, но они способны сотворить чудо, совершить подвиг, – расчувствовался Владимир Михайлович. – Украинский народ верил в эту победу, ждал ее». К орденам и медалям, полученным «шахтерами» на Банковой добавились грамоты Верховной Рады. Ринат Ахметов поблагодарил Литвина за поздравления и сообщил присутствующим, что именно глава Верховной Рады был едва ли не единственным топ-политиком, звонившим ему после каждой игры дончан и обсуждавшему с ним перипетии того или иного матча. Воспользовавшись окончанием официальной части чествования, в президиум парламента пробрались трое футболистов «Шахтера» родом с Западной Украины – Юрий Вирт, Владимир Езерский и Дмитрий Чигринский. Имеющий стабильное место в основе донецкого клуба Чигринский занял кресло спикера, двое его товарищей расположились на местах заместителей – и многочисленные фотокоры запечатлели трех улыбающихся дончан во главе Верховной Рады. Общее фото – на память – «шахтеры» сделали уже на ступеньках парламента. Ринат Ахметов еще раз напомнил, что если его команда не сможет сыграть на максимуме своих возможностей вечером – то только из-за Президента и спикера, нарушивших график подготовки дончан к матчу с «Динамо». Литвин – сам заядлый футболист – улыбнулся этой шутке и сердечно попрощался с гостями. А те – уехали в отель «Опера» готовиться к последнему пункту своей программы пребывания в столице: встрече с заядлыми соперниками, киевскими «динамовцами», досрочно обеспечившими себе звания чемпионов Украины…