Верховная Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию относительно сроков полномочий местных советов и председателей. «За» проголосовали 396 депутатов, информирует Украинская правда. Законопроект должен согласовать сроки полномочий представительного органа Автономной Республики Крым, местных советов, сельских, поселковых, городских голов. Для этого предусмотрено внести такие изменения в Конституцию Украины: 1) часть первой статьи 136 изложить в такой редакции: «Представительным органом Автономной Республики Крым является Верховный Совет Автономной Республики Крым, депутаты которого избираются на основе общего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования. Срок полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутаты которого избраны на очередных выборах, составляет пять лет»; 2) части первую и вторую статьи 141 изложить в такой редакции: «В состав сельского, поселкового, городского, районного, областного совета входят депутаты, которые избираются жителями села, поселка, города, района, области на основе общего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования. Срок полномочий сельского, поселкового, городского, районного, областного совета, депутаты которого избраны на очередных выборах, составляет пять лет. Срок полномочий сельского, поселкового, городского головы, избранного на очередных выборах, составляет пять лет». Соответствующий законопроект зарегистрирован под №4177.