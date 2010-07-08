«Стоп цензуре» готовит Януковичу сюрприз

Общественное движение «Стоп цензуре» собирается поздравить Президента Виктора Януковича с 60-летним юбилеем подарком. Вручение подарка состоится в пятницу в 11 часов на улице Банковой, со стороны улицы Институтской. Сюрприз, который подарят главе государства, куплен на средства активистов, сообщили «Главреду» в общественном движении. «Речь идет об абсолютно материальной вещи, довольно ценной и габаритной, и участники движения надеются, что подарок придется по душе Президенту и пригодится ему. Также будет передано поздравительное письмо. Как и положено, мы не можем сейчас рассказать, какой сюрприз приготовили господину Януковичу, но заметим, что подарок отечественного производства, сертифицирован и имеет гарантию на свою эксплуатацию сроком 12 месяцев», - отмечается в сообщении.