Кузьмук: Янукович жестко относится к руководителям Минобороны и Генштаба

Президент Украины Виктор Янукович жестко предупредил руководство Министерства обороны и Генерального штаба о необходимости наведения порядка в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщил журналистам народный депутат Александр Кузьмук (фракция Партии регионов) по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоялось сегодня, информирует УНИАН. «Президент жестко относится ко всем руководителям Министерства обороны и Генерального штаба. Все они четко предупреждены, и им поставлена задача по осуществлению реальных шагов по наведению порядка в Вооруженных силах, а также по усовершенствованию их структуры», - заявил Кузьмук. Он также сообщил, что Янукович как Президент и Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины поставил задачу до конца июля разработать новые планирующие стратегические документы по усовершенствованию структуры Министерства обороны и ВСУ, системы их руководства. По словам Кузьмука, это поручение главы государства будет выполняться и СНБО, и Администрацией Президента, и Министерством обороны. Говоря о возможных кадровых решениях, о которых в своем вступительном слове заявил Янукович, Кузьмук отметил, что кадровых вопросов в плане проведения заседания он не видел.