Тимошенко: Янукович лишает Украину европейских перспектив

Лидер БЮТ заявляет, что последние президентские выборы привели к изменению основной внешнеполитической стратегии развития Украины, сообщает сайт Юлии Тимошенко. «Сейчас Украина изменилась с приходом новой власти, довольно существенно. У нас всегда в Украине были разные видения, как строить стратегию развития нашего государства. Именно потому, что Украина ментально делится на Восток и Запад», - заявила Тимошенко сегодня на встрече с Министром иностранных дел Финляндии Александером Стуббом. По словам Тимошенко, в любой европейской стране в результате смены власти происходит повышение стандартов жизни и экономический рост. «А в Украине выборы - это изменение ключевой стратегии: куда мы движемся – к западным демократиям или движемся к объединению на постсоветском пространстве», - пояснила экс-премьер. «Наша команда всегда была убежденными евроинтеграторами, поэтому для нас, безусловно, изменение стратегии, особенно в обратном направлении, является очень болезненным с точки зрения восприятия украинским реалиям», - подчеркнула Тимошенко.