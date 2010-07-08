Завтра два «регионала» могут лишиться мандатов

Верховная Рада на завтрашнем заседании может лишить депутатских полномочий двух депутатов от Партии регионов Николая Злочевского и Григория Ильяшова. Об этом сообщил заместитель регламентного комитета ВР Сергей Сас, сообщает «Главком». «Сегодня регламентный комитет снова не рассмотрел ситуацию с депутатами совместителями, но принял решение заняться этим вопросом завтра в 9.00. По состоянию на сегодня, есть два депутата, которые написали заявления о сложении депутатских полномочий – это «регионалы» Николай Злочевский (глава Минприроды) и Григорий Ильяшов (начальник Службы внешней разведки). Их заявления в комитет поступили. Все остальные совместители своих заявлений комитету не подали», - рассказал депутат. Он также уточнил, что, если заседание комитета состоится, то уже завтра названых депутатов могут лишить мандатов. «Если мы в 9 утра примем такое решение, то оппозиция будет настаивать, чтобы завтра Ильяшова и Злочевского лишили мандатов. Если будет заседание в субботу, то возможен перенос этого вопроса на этот день», - утверждает Сас. В то же время, по словам заместителя главы регламентного комитета, еще семеро депутатов-совместителей до сих пор не написали заявлений о сложении депутатских полномочий, тем самым, нарушая Конституцию. «Еще семь депутатов не предоставили заявлений. Это Игорь Калетник (КПУ), Николай Шершун (Блок Литвина), а также «регионалы» Василий Горбаль, Геннадий Васильев, Владимир Демишкан, Николай Джига и Дмитрий Соломатин», - уточнил бютовец, отметив, что комитет завтра обратится к Владимиру Литвину, чтобы он лишил их полномочий в судебном порядке. Относительно еще одного совместителя из Блока Литвина Вадима Гривковского в комитете пока информации нет. «Непонятная ситуация с депутатом от Блока Литвина Вадимом Гривковским. Он уже больше года на посту замдиректора «Укрзализнычпостач». Прошли слухи, что он больше там не работает, но как обстоят дела на самом деле – не ясно», - сказал Сас.