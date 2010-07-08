МИД Финляндии: Политика Тимошенко должна продолжаться

Министр иностранных дел Финляндии Александер Стубб заявляет, что его страна заинтересована в продолжении новой властью политики, начатой командой лидера БЮТ по реализации евроинтеграционных стремлений Украины, информирует сайт Юлии Тимошенко. «Мы считаем, что тот путь, на который Вы и Ваши коллеги поставили Украину, должен продолжаться. Я, конечно, не буду никак вмешиваться в украинскую внутреннюю политику, но я сегодня услышал довольно немало хороших вещей. Мне было бы очень интересно услышать Вашу оценку внутренней ситуации в Украине теперь, когда четыре месяца прошло после выборов», - заявил Александер Стубб во время встречи с Тимошенко сегодня в Киеве. Министр иностранных дел Финляндии подчеркнул, что всегда был сторонником европейского курса развития Украины. «Мы в Европейском Союзе во многом смотрим на Украину как на образец, как на модель демократизации и свободы слова в этой части света и, надеемся, страны, которая четко придерживается принципов рыночной экономики», - пояснил он. Стубб напомнил события 2004 года, когда демократический мир наблюдал за событиями на оранжевом Майдане в столице Украины, и отметил, что в свое время был среди депутатов Европарламента, которые «размахивали оранжевыми шарфиками во времена оранжевой революции». «Все мы, конечно, очень внимательно следили за развитием ситуации в Украине, иногда ситуация была несколько бурной, иногда мы слышали, как не очень дружественные слова звучат и бросаются друг в друга. Но в этом и есть моя оценка демократии. Если в стране продолжает жить хотя бы один-два бывших президента или премьер-министра, - это демократия, это хороший признак», - считает он.