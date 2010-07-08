ГПУ попросят проверить информацию о слежке за журналистами

Сегодня состоялось второе заседание Временной следственной комиссии по вопросам расследования случаев цензуры в средствах массовой информации, давления на свободу слова в Украине и препятствования профессиональной деятельности журналистов. В заседании приняли участие народные депутаты из фракции НУНС, БЮТ и Партии регионов, информирует УНИАН. Как сообщила глава комиссии народный депутат Ирина Геращенко (НУНС), члены комиссии единогласно поддержали предложение обратиться к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину с просьбой срочного подписать постановление о ВСК, которое было поддержано парламентом еще 1 июля. Во время заседания народные депутаты ознакомились с документами и материалами, которые свидетельствуют о фактах вмешательства органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в деятельность СМИ; о фактах давления на свободу слова; о препятствовании аккредитации журналистов; препятствовании доступа к публичной информации, которые передали в комиссию Национальный союз журналистов Украины, независимых журналистских профсоюзов и представители «5 канала» и ТВі . Кроме того, ВСК решила поддержать обращение общественных организаций к Президенту Украины с просьбой рассмотреть возможность назначения членом Национального совета по вопросам телерадиовещания представителя медийной общественности. А именно, избрать его среди кандидатур, которые набрали больше всего голосов во время голосования в парламенте: директора Института медиа права Тараса Шевченко, шеф-редактора «Телекритики» Наталии Лигачовой, исполнительного директора ассоциации «Индустриальный телевизионный комитет» Екатерины Котенко и исполнительного директора ВОО «Независимая ассоциация телерадиовещателей» Екатерины Мясниковой. За это решение проголосовали только представители оппозиции. ВСК также будет просить Генпрокуратуру проверить информацию о слежке за журналистами и руководством телеканала ТВі и проинформировать о мерах прокурорского реагирования на проведенное в Голосеевском РУ ГУ МВД в Киеве рассмотрение заявления директора телекомпании об установлении лиц, причастных к слежке за журналистами. Как отмечалось, Голосеевское районное управление милиции в городе Киеве отказалось возбуждать уголовное дело по заявлению Николая Княжицкого о слежке за ним и за журналистами телеканала. По мнению комиссии, «это серьезное заявление, и на него нужна соответствующая реакция ГПУ». Присутствовавший на заседании начальник управления за соблюдением конституционных прав Генеральной прокуратуры Алексей Денисюк отметил, что прокуратура готова рассмотреть это постановление об отказе в возбуждении дела. ВСК заслушала информацию журналиста «Нового канала» Сергея Кутракова о препятствовании журналистской деятельности сотрудниками спецподразделения «Беркут» во время освещения событий на выставке «Волынская резня – польские и еврейские жертвы ОУН-УПА». Кутраков и журналист СТБ Сергей Андрушко, которому недавно было отказано в возбуждении уголовного дела за препятствование его профессиональной деятельности сотрудником охраны Президента, обратились в комиссию относительно обеспечения особого контроля за их делами. Соответствующий запрос члены комиссии направили в ГПУ относительно нарушения правоохранительными органами Конституции и законов Украины и с требованием дать юридическую оценку действиям силовых структур. Во время заседания народные депутаты подчеркнули, что комиссия должна «работать на защиту журналистов». На протяжении следующих недель члены комиссии собираются изучить документы, чтобы подготовить соответствующие предложения по реакции на них. Следующее заседание ВСК планируется провести в сентябре. В частности, на него планируется пригласить представителей Национального совета по вопросам телерадиовещания и заслушать информацию о возможности организации Нацсоветом мониторинга соблюдения вещателями требований редакционных уставов, а также ГПУ - о состоянии соблюдения законодательства по предотвращению случаев препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.