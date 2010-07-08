ГПУ попросят проверить информацию о слежке за журналистами

8 июля 2010, 20:44

Сегодня состоялось второе заседание Временной следственной комиссии по вопросам расследования случаев цензуры в средствах массовой информации, давления на свободу слова в Украине и препятствования профессиональной деятельности журналистов. В заседании приняли участие народные депутаты из фракции НУНС, БЮТ и Партии регионов, информирует УНИАН. Как сообщила глава комиссии народный депутат Ирина Геращенко (НУНС), члены комиссии единогласно поддержали предложение обратиться к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину с просьбой срочного подписать постановление о ВСК, которое было поддержано парламентом еще 1 июля. Во время заседания народные депутаты ознакомились с документами и материалами, которые свидетельствуют о фактах вмешательства органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в деятельность СМИ; о фактах давления на свободу слова; о препятствовании аккредитации журналистов; препятствовании доступа к публичной информации, которые передали в комиссию Национальный союз журналистов Украины, независимых журналистских профсоюзов и представители «5 канала» и ТВі . Кроме того, ВСК решила поддержать обращение общественных организаций к Президенту Украины с просьбой рассмотреть возможность назначения членом Национального совета по вопросам телерадиовещания представителя медийной общественности. А именно, избрать его среди кандидатур, которые набрали больше всего голосов во время голосования в парламенте: директора Института медиа права Тараса Шевченко, шеф-редактора «Телекритики» Наталии Лигачовой, исполнительного директора ассоциации «Индустриальный телевизионный комитет» Екатерины Котенко и исполнительного директора ВОО «Независимая ассоциация телерадиовещателей» Екатерины Мясниковой. За это решение проголосовали только представители оппозиции. ВСК также будет просить Генпрокуратуру проверить информацию о слежке за журналистами и руководством телеканала ТВі и проинформировать о мерах прокурорского реагирования на проведенное в Голосеевском РУ ГУ МВД в Киеве рассмотрение заявления директора телекомпании об установлении лиц, причастных к слежке за журналистами. Как отмечалось, Голосеевское районное управление милиции в городе Киеве отказалось возбуждать уголовное дело по заявлению Николая Княжицкого о слежке за ним и за журналистами телеканала. По мнению комиссии, «это серьезное заявление, и на него нужна соответствующая реакция ГПУ». Присутствовавший на заседании начальник управления за соблюдением конституционных прав Генеральной прокуратуры Алексей Денисюк отметил, что прокуратура готова рассмотреть это постановление об отказе в возбуждении дела. ВСК заслушала информацию журналиста «Нового канала» Сергея Кутракова о препятствовании журналистской деятельности сотрудниками спецподразделения «Беркут» во время освещения событий на выставке «Волынская резня – польские и еврейские жертвы ОУН-УПА». Кутраков и журналист СТБ Сергей Андрушко, которому недавно было отказано в возбуждении уголовного дела за препятствование его профессиональной деятельности сотрудником охраны Президента, обратились в комиссию относительно обеспечения особого контроля за их делами. Соответствующий запрос члены комиссии направили в ГПУ относительно нарушения правоохранительными органами Конституции и законов Украины и с требованием дать юридическую оценку действиям силовых структур. Во время заседания народные депутаты подчеркнули, что комиссия должна «работать на защиту журналистов». На протяжении следующих недель члены комиссии собираются изучить документы, чтобы подготовить соответствующие предложения по реакции на них. Следующее заседание ВСК планируется провести в сентябре. В частности, на него планируется пригласить представителей Национального совета по вопросам телерадиовещания и заслушать информацию о возможности организации Нацсоветом мониторинга соблюдения вещателями требований редакционных уставов, а также ГПУ - о состоянии соблюдения законодательства по предотвращению случаев препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять