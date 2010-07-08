Генпрокуртура просит суд защитить ФГИ

Генеральная прокуратура обратилась в Верховный Суд с кассационными представлениями, которыми просит отменить решения судов низших инстанций о взыскании с Фонда государственного имущества около 5,5 млн гривен санкций за невозврат 800 млн гривен конкурсного залога участников приватизации Одесского припортового завода. Об этом говорится в письме Генпрокуратуры в адрес главы специальной контрольной комиссии по приватизации Евгения Мармазова. Кассации были поданы 22 июня, дата судебного заседания пока не назначена, информирует ProUA. Участники приватизации ОПЗ компании «Нортима» (Киев) и «Фрунзе-Флора» (Киев) добиваются в судах кроме возврата залога (по 400 млн гривен) также компенсации за пользование чужими средствами на общую сумму 5,5 млн гривен. Исполнительные производства по взысканию с ФГИ залога и санкций в пользу «Нортимы» и «Фрунзе-Флора» приостановлены 5 июля 2010 согласно закону «Об исполнительном производстве». Таким образом, ФГИ не может возвратить участникам конкурса 800 млн гривен залога до завершения рассмотрения кассационных представлений по санкциям. Напомним, ранее премьер-министр Николай Азаров обвинил бывшего премьера Юлию Тимошенко в злоупотреблении бюджетными средствами и заявил, что считает, что за такие действия она должна быть привлечена к уголовной ответственности. В сентябре 2009 года Фонд государственного имущества провел конкурс по продаже ОПЗ, в котором приняли участие компании «Нортима» (Киев), «Фрунзе-Флора» (Киев) и «Азот-Сервис» (Россия). Выиграла конкурс «Нортима», однако ФГИ отказался признать ее победителем, посчитав окончательную цену заниженной вследствие политических обстоятельств. Затем ведомство вернуло внесенные для участия в конкурсе средства «Азот-Сервису», а киевские компании добивались их возвращения через суд.