ГПУ проверит инцидент между журналистом и охранником Януковича

Генпрокуратура проверит обстоятельства отказа в возбуждении уголовного дела по факту применения силы охраной Президента Виктора Януковича к репортеру канала «СТБ» Сергея Андрушко. Об этом сообщил начальник управления Генпрокуратуры по соблюдению прав и свобод граждан Алексей Денисюк, информирует Украинская правда. «Я доложу начальнику главного следственного управления Генпрокуратуры (Виталию Щеткину) и мы дадим оценку такому решению», - сказал Денисюк, побывавший на первом заседании следственной комиссии Верховной Рады по вопросам цензуры. Как известно, прокуратура Голосеевского района Киева отказалась возбуждать дело за препятствование профессиональной деятельности сотрудником охраны Президента, который применил силу к Андрушко. «Сотрудники прокуратуры всегда были и являются партнерами СМИ», - добавил представитель Генпрокуратуры на заседании следственной комиссии. Он также сообщил, что Генпрокуратура попросит областных прокуроров внимательнее следить за преступлениями, совершенными против журналистов. На заседании следственной комиссии журналист СТБ Наталья Соколенко сообщила, что после публикации в прессе информации об отказе прокуратуры Голосеевского района возбудить дело по инциденту с Андрушко к ним обратился сотрудник Генпрокуратуры и попросил предоставить видео этого события. Следственная комиссия также заслушала объяснения журналиста «Нового канала» Сергея Кутракова, к которому применили силу сотрудники «Беркута». «Когда меня вытолкнули, я сказал, что представляю СМИ. На что мне дословно ответили: «А нам по-барабану». Один сотрудник «Беркута» зажал мне дверью руку и ногу, а второй нажал на глаз, то есть они целенаправленно хотели сделать мне больно», - отметил журналист. Как известно, видео этого эпизода также размещено в интернете. Следственная комиссия также решила обратиться к Януковичу с просьбой рассмотреть возможность заполнения вакансии в Нацсовете выдвиженцем общественных организаций и движения «Стоп цензуре!». Представители Партии регионов в следственной комиссии Вадим Колесниченко и Владимир Зубанов воздержались при голосовании за это решение, другие присутствующие проголосовали «за».