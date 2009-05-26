Юрий Ехануров: Я вернусь в «Нашу Украину»

Во-первых, сам Юрий Иванович принялся публично объяснять что и к чему, вооружившись кучей документов, которые должны были развенчать выводы КРУ. Министерство обороны объявило, что намерено подать судебный иск к ГлавКРУ в связи с обнародованием недостоверной информации о деятельности ведомства, а сам Юрий Иванович потребовал увольнения руководителя управления Николая Сивульского и личных извинений Тимошенко за несправедливые обвинения.

Во-вторых, в защиту опального министра открыто выступил Президент Виктор Ющенко, заявивший, что не собирается вносить в ВР представление на увольнение Еханурова, поскольку «кроме политики, кроме кадровой войны, тут ничего нет».



Как дальше будет развиваться ситуация с увольнением или неувольнением Юрия Еханурова с поста министра, будет зависеть скорее от политических игрищ, чем от того, на самом ли деле у Минобороны были существенные злоупотребления с госзакупками и землей, – по большому счету, это уже никого не интересует.



Тасовка кадров в Кабмине, как показывает время, – дело бесперспективное: по словам самих депутатов, голосов за отставку кого-то всегда хватит, а вот за назначение – увы... И действительно, уже три месяца ведутся разговоры о кадровых ротациях в правительстве, идет почти открытый шантаж руководства правительства по поводу тех или иных кандидатур со стороны тех или иных политических групп, и что? И освобожденное еще в январе кресло министра финансов, и должность министра иностранных дел до сих пор вакантны. Разговоры об отставке вице-премьера Ивана Васюныка или министра угольной промышленности Виктора Полтавца, развязка скандала с Юрием Луценко, желание помахать ручкой «нашеукраинским» министрам или посадить кого-то в кресло главы ФГУ, дальше уровня разговоров и пожеланий пока не продвигаются. С другой стороны, есть воля, желание и планы самой Тимошенко, которая ведет собственную игру: ей, сохранив необходимый для существования кворум в правительстве (а это 2/3 его состава), можно попытаться избавиться от слишком откровенно выражающих свое несогласие с ней...

Юрий Иванович, как вы для себя объясняете, почему именно сейчас вам публично выдвинули обвинения в коррупции – по выводам КРУ и на заседании Кабмина? Не секрет, что с премьером Юлией Тимошенко у вас всегда были не лучшие отношения, но почему-то все решили, что с назначением Веры Ульянченко на пост главы Секретариата Президента следует ожидать снятия напряжения по линии Президент-Кабмин. Правда, пятничный эфир на «Интере» с участием Президента показал, что эти надежды тщетны...



Я бы просил не рассматривать все это как случайность: все, что делается, это спланированная информационная акция, многоходовка, раскрученная по всем правилам. Попробую доказать это документально: в качестве основы - справка об аудиторской проверке КРУ. Она была нам направлена 15 мая с условием, чтобы мы проработали ее в пятидневный срок и дали ответ на все вопросы, заданные КРУ. Мы получили эти документы 16 мая, то есть времени у нас было до 21-го, до четверга прошлой недели. После нашей проверки фактов все участники аудита должны были сесть с руководителями служб министерства и согласовать документ, который в результате и подается руководству, то есть премьер-министру.

Но начался детектив: оказывается, что кое-кто раньше, чем мы, получил эти документы КРУ, и в одной из газет («Зеркале недели». – Ред.) вышла публикация. Ну, мы понимаем, что для того чтобы выйти в субботу, как минимум в четверг эти документы должны были уже лежать на столе у журналиста для проработки. Статья была написана, и пошла гулять...



То есть вы хотите сказать, что был умышленный слив информации в СМИ?



Ну, это не так просто - значит, так нужно было... Дальше идет рассмотрение на заседании Кабинета Министров этого вопроса, который еще не отработан, не имеет никакого завершения - это не документ, а всего лишь справка о том, что КРУ проделало определенную работу, вот и все. Кстати, полный документ проверки КРУ мы получили только 21-го, в четверг: в 13 часов 57 минут 4 секунды документ поступил на регистрацию в административный департамент - это и есть документ, который мы должны проработать и по нему отчитаться...



Вы проверили приведенные в этой справке и в статье факты злоупотреблений?



Да, суть изложенного условно можно разделить на две или на три части. Первая часть, в которой указываются наибольшие суммы, касается земли, вторая — питания, и третья — закупки горюче-смазочных материалов для армии.



Земельный вопрос, в свою очередь, тоже делится на несколько частей. Первая — это наибольшие объемы, 258,86 гектара, это земля, в отношении которой прошло изменение целевого назначения. Эта земля использовалась или под полигон, или под военные городки, а мы просили у органов местной власти дать разрешение построить там жилье для военнослужащих. Согласно нашему действующему законодательству, после того как я направляю соответствующее письмо об определенном земельном участке, начинается ад - процедура изменения целевого назначения земельных участков для строительства жилья для военнослужащих. Ну, это работы на полтора года жизни...



После всех согласований, принимается решение, и только потом мы, получив соответствующий документ, можем начинать проектировать жилой дом или то, что мы хотим построить. Проектирование идет год, строительство, как правило, длится еще дольше, и вот таким образом тянется эта долгая история. Например, то, что мы строили в прошлом году, оформлялось несколько лет назад...



В чем вас обвиняют по этому вопросу?



Получается, что если я написал письма в местные органы власти с целью изменения целевого назначения земли, то в транскрипции нашего премьер-министра это коррупция. Ну, поскольку она никогда ни одной минуты не работала в строительстве и разбирается только в газовых вопросах, то она квалифицировала это так. «Не нравится мне морда твоего лица», как говорят в Одессе, поэтому что-то можно квалифицировать как захочется, вот и все. И никому неинтересно, что эти 258,86 гектара — это будущее жилье наших военнослужащих.



Вторая тема касается земли, которую мы передаем вместе со строениями в коммунальную собственность. Мы ведь вынуждены содержать огромное количество жилых домов со всей инфраструктурой, и государство уже давно поставило вопрос, что это все нужно передавать на баланс местных органов власти. Но поскольку большинство домов старые, то местные органы власти справедливо требуют от Министерства обороны провести их капитальный ремонт, иначе ничего не будет. Мы добились, чтобы Верховная Рада в прошлом году приняла решение, что министерство будет предоставлять местным органам власти субвенции за то, что они эти дома будут брать. В прошлом году планировалось выделить на эти цели сто десять миллионов, Министерство финансов выделило девяносто два - ну, нормально.



Третья часть земельного вопроса, которая касается где-то гектаров сорока под поле Полтавской битвы, вообще включена для красного словца, чтобы больше цифра была. В отношении этого участка есть постановление Кабмина, претензий там быть не должно, но, на всякий случай, и его приписали.



А почему вам на заседании Кабмина даже рот открыть не дали, чтобы вы хотя бы бегло могли что-то объяснить? Понятно, что стояли десять или двадцать телекамер, и все зафиксировали стучание по столу премьерского кулачка, но...



Понимаете, не ставилась задача выяснить, что там с землей, продуктами и топливом для Минобороны происходит на самом деле... Была постановка зрелищного мероприятия, и был предусмотрен тот сценарий, который все увидели, - вот и все.



А после этого у вас был какой-то разговор с премьером?



Нет, заседание было до девятнадцати часов, я ставил там вопрос только по миротворцам. По другим вопросам что-то говорить было бесполезно...



Теперь вопрос, связанный с питанием: много говорили о том, что армия через посредников покупает дорогие продукты питания. Но армия вообще никаких продуктов не покупает - мы покупаем услугу! В 2007 году мы перешли на систему аутсорсинга, то есть на обеспечение армии питанием специализированными фирмами, которым мы платим из расчета 35 гривен на человека в день. Мы сократили 3100 штатных должностей военнослужащих и 700 человек работников служб, которые раньше отвечали за приготовление еды: экономия зарплаты по министерству в связи с этим составляла 82 миллиона.



Следовательно, 35 гривен 1 копейка на человека — это то, что мы платим за услуги предоставления питания. Прозвучало же, что мы переплачиваем ровно вдвое, потому что, мол, во внутренних и пограничных войсках это стоит 17 гривен 62 копейки в сутки. Но в этих войсках свое приготовление, то есть для этого содержится штат поваров, отдельно оплачивается электроэнергия, подвоз, хранение и так далее. А когда этим занимается чужая фирма, ей ведь нужно выплатить зарплату сотрудникам, оплатить транспорт, складские услуги, заплатить налоги: из этих 35 гривен 8 гривен идет на оплату налогов. Поэтому говорить о завышенных ценах на питание для армии – мягко говоря, «натяжка», потому что я не допускаю, что люди не понимают, о чем они говорят. Но им поставили задачу, и они ее выполняют.



Конечно, говорить, что в министерстве в этой сфере полный порядок, нельзя – переход на аутсорсинговую систему поставок питания только начался. Были случаи отравления курсантов, за что мы расторгали контракты с фирмами... Идет становление системы, есть очень много проблем, но поскольку это, все-таки, большой рынок, то существует и серьезная конкуренция между фирмами, которые хотят на нем работать.



Кроме того, я обратился в письменном виде в общественный совет, который есть при Министерстве обороны, и попросил организовать общественный контроль за питанием в армии. У нас около восьмидесяти общественных организаций, имеющих филиалы во всех городах, где есть наши военные. Я предложил представителям и руководителям фирм, которые обеспечивают питание солдат, устраивать дни родителей, когда можно было бы показать, что и как они готовят, в каких условиях все это происходит и так далее.



А почему ваш предшественник на посту министра обороны - Анатолий Гриценко, глава комитета ВР по вопросам обороны, зная специфику проблем министерства и механизмы, с помощью которых они решаются, как никто другой, занял такую сокрушительную в отношении вас позицию?



Я понимаю, что его отношение к Президенту, и, соответственно, ко мне, было уже определено.

Ну, хочет человек быть президентом, и думает, что на этом инциденте можно построить избирательную кампанию. Поскольку позитивной идеи нет, то, наверное, его команда решила, что нужно строить ее на критике, на негативе – хотя бы на чем-то... Ну, есть у него где-то 0,8% рейтинга, возможно, на этом он выиграет десятую долю процента и будет иметь 0,9%...



Публично я всегда - и в Украине, и за рубежом - говорил, что продолжаю линию своего предшественника по реформированию армии. Гриценко прекрасно знает, что Министерство обороны не закупает яйца и колбасу - то есть это человек, который, зная предмет, говорит противоположное. Гриценко стал политиком, и ему все равно как, но нужно облить грязью какую-то часть людей. И тут уже не важны методы или фактаж - важно только то, что нужно облить. Честно скажу - странно... Мне труднее всего понять, как он может это делать, зная, что офицеров ни в коем случае нельзя втягивать в какие-то конфликты, какие-то политические дела, армия должна быть вне политики. Я подписался под этим, когда меня назначали, и не занимаюсь политикой, пока нахожусь на этом посту... Зато теперь она мной занимается!..

Ну и, чтобы завершить эту тему обвинений – о горючем для армии. Год назад поступил сигнал о том, что горючее было закуплено по завышенным ценам. Тема быстро развернулась, прокуратура сразу начала проверять факты... Что оказалось? Тот, кто сигнализировал, немножко ошибся: цена, которую он называл, была за литр, а военные покупали горючее на килограммы, поэтому разница в цифрах составляла 1,2 раза. Зимой, кстати, эта цифра может быть еще и больше. Плюс покупают горючее только у производителя, который обязан это горючее доставить в гарнизон, - не может ведь танк заправляться на заправке! То есть в цену должны входить и эти расходы на доставку и выгрузку. При нынешней проверке КРУ просто взяли акт, который тогда был, и вставили сюда опять, хотя его уже десять раз проверили и обсудили, этот вопрос. Теперь его снова обсуждают...



Говорят, что вся эта шумиха вокруг Министерства обороны создана для того, чтобы отвлечь внимание от франкфуртской истории с Луценко – мол, речь идет о том, чтобы во избежание его отставки ради сохранения коалиции перевести удар на вас, что, повторяю, ввиду ваших «особенных» отношений с премьером, не кажется неожиданным...



Знаете, я просил бы не сталкивать таким образом меня с Луценко: дело в том, что у нас хорошие личные отношения – очень давние и дружеские отношения. Я хорошо знал и уважал его покойного отца, и так познакомился со всеми Луценками. Я знаю эту семью, и мне очень больно оттого, что сейчас произошло с Юрой. Я не хотел бы даже где-то что-то сказать, что бы могло ему навредить. Пишите, что хотите, на эту тему, но скажу одно – мне очень досадно, что так случилось...



Вас считают одним из немногих, кого можно назвать человеком Президента Виктора Ющенко, поэтому обвинение в коррупции рикошетом бьет и по нему. О чем все-таки шла речь на вашей встрече с Виктором Андреевичем, которой вы добивались?



Во-первых, я доложил Президенту по всем основным вопросам. Я ему показал, например, вещь, которой мы гордилась, - документ под названием «Перспективный план комплексной застройки жилья для семей военнослужащих», и разработан он под руководством заместителя министра Деевой Надежды Николаевны. Этот документ дает нам видение развития этой отрасли до 2011 года, мы определились, какие участки нам нужны, а какие можно продавать или передавать, в зависимости от решения правительства. Поэтому тот акт КРУ, о котором мы говорили, фактически останавливает какую бы то ни было работу по жилищному строительству в министерстве, при том, что в этом году на жилищное строительство по общему фонду выделен нуль!



То есть я показал Президенту все эти документы, и Виктор Ющенко поставил передо мной задачу, чтобы я разъяснил общественности суть этих вопросов. Потом он вызвал главу Секретариата, и Вера Ивановна получила от него конкретные задачи по поводу этой ситуации...



Думаете, разъяснения общественности и Вера Ивановна помогут?



Я уже говорил журналистам, что у меня надежда только на общественность и на прокуратуру — все! В прокуратуре, насколько я знаю, никто не собирается идти в президенты, поэтому там можно надеяться хоть на какой-то объективный подход. Поскольку что сейчас происходит? Быстренько зарегистрировали постановление о моем увольнении в Верховной Раде - чтобы никто не разбирался!..



Кстати, зарегистрировал ее Игорь Рыбаков, которого связывают с экс-главой Секретариата Президента Виктором Балогой. Какие у вас отношения с Виктором Ивановичем?



Нормальные служебные отношения. Он работал в моем правительстве министром по чрезвычайным ситуациям, а я очень по-особому отношусь ко всем, кто работал тогда со мной. Я не могу припомнить ничего такого, что свидетельствовало бы о каком-то напряжении между нами...



Как может развиваться ваш вопрос в ВР, ввиду того, что многие восприняли ситуацию эмоционально, – мол, «как можно обирать солдатиков»? Захотят ли нардепы разбираться и выслушивать вас, создав, например, следственную комиссию, как в случае с Луценко?



Знаете, демократия — это процедура, и я хотел бы, чтобы кто-то меня выслушал, задал вопросы, а я имел бы возможность показать документы и все объяснить. Возможно, где-то что-то и есть, есть какие-то вопросы, но речь не о 350 или 320 гектарах земли, которые кто-то кому-то незаконно передал! Мне нужно только одно — чтобы меня выслушали. Потому что представьте, какая страшная ситуация может возникнуть, если у нас будут вот такие экспрессивные руководители государства, руководствующиеся эмоциями при назначении виновных, якобы «объедающих бедных солдатиков».



Вполне возможно, что эмоции и благородный гнев в данном случае выступают только как инструмент для вашего отстранения как человека Президента в правительстве. Вы продолжаете считать себя «солдатом Президента»?



Попытаюсь почувствовать дно вашего вопроса... Что я имею в виду? Я — министр обороны Украины, деполитизированное лицо, государственный человек. Президент Украины — Верховный Главнокомандующий. Между нами есть прямая вертикаль подчинения, и я должен честно работать в его команде – другого я просто не понимаю. Если я с чем-то не согласен и не хочу работать, я должен встать и уйти. Поэтому я просил бы, прежде всего, рассматривать меня как государственного человека, а государственный человек и политик — это совсем разные вещи.



А дальше идут личные эмоции, отношения и все такое. Я Виктора Андреевича знаю с 1992-го или с 1993 года, со времен, когда я был заместителем министра экономики. Мы, как говорится, одного цеха экономисты и финансисты, все друг друга знаем и понимаем... Потом Ющенко пригласил меня к себе в правительство первым вице-премьером, он подал меня и меня назначили премьер-министром... То есть я очень долго работал в команде Ющенко, и это та часть отношений, которую можно назвать эмоциональной, дружеской...



Насколько в этой ситуации может сработать фактор Веры Ульянченко, которая умеет договариваться со всеми и может сгладить конфликт?



Веру Ивановну я знаю лет десять, с тех пор, когда она была помощником у Виктора Андреевича как премьер-министра. Она действительно умеет очень хорошо находить общий язык со многими людьми - это просто талант в этом плане. Очень бы хотелось, чтобы были люди вот такого объединительного плана, которые бы умели не противостоять, а как-то сплачивать людей, ставить цели и достигать их...



Говорят, что кроме всего прочего у нее еще и неплохие отношения с Тимошенко...



Возможно. Я не могу комментировать, потому что не знаю... Так что, что отношения хорошие? Это же очень хорошо! Лишь бы стране это было на пользу...



Насколько мне стало известно, одна из миссий Веры Ивановны на посту главы Секретариата, кроме всего прочего, - добиться компромисса всех политических сил в преддверие президентских выборов и обеспечение красивого ухода Ющенко из власти. В этом плане рассматривается идея создания коалиции или какого-то объединения Партии регионов, БЮТ и «Нашей Украины»...



Напишете как ответ — без комментариев. Потому что это уже политика. Где я могу ответить, я отвечаю.



Как на момент нашего разговора складывается ситуация с вашим вопросом в Верховной Раде? Поскольку комментарии не в вашу пользу дают, в основном, «нашеукраинцы» - Гриценко, Князевич и прочие.



Я был удивлен, что даже в «Нашей Украине» никто ничего не знает по факту. Все что-то слышали, у всех все на эмоциях... Знаете, я очень критически отнесся к себе в том плане, что мы не обеспечили информацией даже членов фракции «Наша Украина». С сегодняшнего дня мы это начали делать, представляем документы, информируем. Я попросил, чтобы мне организовали встречу с фракциями «Наша Украина», Блока Литвина и Партии регионов. Не знаю, состоятся ли такие встречи и когда, но это обращение ушло, и мой помощник сейчас работает с секретариатами фракций, чтобы согласовать эти позиции. Я готов встретиться с депутатами в любой момент - мне важно, чтобы народные депутаты знали и понимали ситуацию. Но независимо от этого мы будем готовить материалы и объяснять общественности, что кроется за всеми этими разговорами о коррупции в министерстве...



Возможна ли ваша встреча с Тимошенко, чтобы вы могли все объяснить и ей лично?



Ее это не интересует... Мы общаемся на заседаниях и совещаниях, но что касается личных встреч... Добиться их очень трудно, премьер очень занята... Как правило, если кто-то хочет задать какие-то вопросы, то это делается на совещаниях...



Анатолий Гриценко после увольнения с поста министра рассказывал, что в течение трех лет Президент ни разу не удостоил его личной встречи для обсуждения вопросов армии. То есть Президент как будто вообще не интересовался Министерством обороны. Вы встречались с Президентом, кроме сегодняшнего дня?



Скажем так, в неделю дважды или трижды - не меньше. Буквально через несколько дней он едет в одну из наших воинских частей. Только в течение следующих трех недель у нас будет два ответственных доклада Президенту для принятия стратегических решений. Есть еще заседание СНБО, членом которого я являюсь, где мы встречаемся с Президентом. Плюс есть еще одна возможность неформального общения - это отлеты Президента за границу и его прилеты. Мы провожаем и встречаем его в аэропорту, и я докладываю Президенту о наличии или отсутствии проблем. Так докладывают Президенту все силовики - у нас такая служба, что всегда есть вопросы, по которым нужно информировать главу государства, поскольку в его оперативной памяти должна быть общая картина происходящего.



Поговорим о ближайшем будущем – президентских выборах, хоть вы и подчеркиваете, что сейчас политикой не занимаетесь. Вы считаете правильным решение Президента Виктора Ющенко баллотироваться во второй раз? Может ли это решение быть пересмотренным?



Если Президенту захочется узнать мою точку зрения, он мне задаст этот вопрос. Но в данный момент, в рамках дисциплины и субординации, я не могу что-то советовать или комментировать за рамками моих служебных полномочий. Этот вопрос - за рамками, и разговора на эту тему у меня с Президентом не было...



Вы задумываетесь, чем будете заниматься в случае отставки?



Знаете, я не единожды переживал отставки и всегда находил себе занятия. Впервые я ушел в отставку летом 1997 года с поста министра экономики: вышел на улицу из кабинета премьер-министра и не знал, куда идти. А уже на следующий день мне поручили сформировать Комитет по госпредпринимательству. Я много занимался общественной работой, мне это интересно...



Сейчас мечтаю заниматься сферой, связанной с деятельностью ЮНЕСКО: меня интересует история моей страны, интересует, чтобы как можно больше объектов наследия ЮНЕСКО было в Украине... Первая мечта — это восстановление Херсонеса в Севастополе и придание ему статуса памятника, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Я думаю, мы добьемся этого.



И еще я бы хотел, чтобы Украина достойно отметила 150 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова в январе следующего года, как это было по случаю юбилея Николая Гоголя.

Я активный участник Чеховского общества, и мы хотим, чтобы мир понял, что Чехов — это наследие и Украины, а не только России...



В политику возвратиться нет желания?



Почему? ЮНЕСКО – это для души, а политика... Вернусь, без сомнения, - в следующую же минуту после увольнения со службы...



Говорят, что в Секретариате Президента уже готовят кабинет для вас, и разговор по этому поводу с Верой Ивановной у вас уже был...



Да ну, о чем вы говорите? Вера Ивановна едва вступила в должность!.. Мне о приготовлениях в Секретариате ничего не известно – я работаю министром обороны...



Вы прекратили свое членство в «Нашей Украине», поскольку силовой министр не может быть партийным. Возобновите ли вы свое членство в «Нашей Украине», вернувшись в политику, или, может, подумаете о каких-то других проектах?



Программа «Нашей Украины» не менялась, и я один из тех, кто ее писал. Я сторонник либеральной идеи в экономике, и буду отстаивать ее всегда и везде - в этом плане программа не менялась. Поэтому вполне естественно, что я вернусь именно в «Нашу Украину»...



Я понимаю, что в вопросе партий присутствует украинская специфика: главное не программы, а личные отношения и амбиции. Но это правила стаи, а не партии. У меня есть взгляды, и я не с каждым сяду за стол и не с каждым пойду куда-то вместе - я уже могу позволить себе так поступать...



А как вы относитесь к новым лицам и политическим проектам, которые появляются на горизонте и которыми все так увлеклись? С Гриценко все понятно. А что вы скажете, например, по поводу Яценюка?



Вы понимаете… Он был министром в моем правительстве - я с удовольствием работал с ним тогда, его экономические взгляды очень сходны с моими. Поэтому я очень положительно к нему отношусь.



Что касается его политических перспектив и участия в президентских выборах, о котором он заявил в день своего рождения, 22 мая, то, должен сказать, что он хорошо сейчас выглядит, и главный вопрос — удастся ли ему создать серьезную команду. Это очень тяжелая и нудная работа, я знаю, что это такое... Знаете, сколько людей участвуют в президентской кампании одного серьезного кандидата в президенты? Речь идет о двухстах-трехстах тысячах человек, непосредственно занятых в процессе! Сумеет Яценюк мобилизовать такое количество людей, ну, значит, будет на коне...





