Замглавы МИД России: у США 38 ракетных перехватчиков системы ПРО

США располагают 38 стратегическими ракетными перехватчиками системы ПРО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время выступления в Госдуме, передает «Газета.ru». «В настоящее время система противоракетной обороны США располагает 38 перехватчиками, из которых 30 находятся на Аляске и в Калифорнии, и восемь перехватчиков находятся на складах», – рассказал Рябков. По его словам, у США нет заявленных планов расширять эту программу. «Они считают, что этого достаточно для перехвата одиночных пусков с азиатских направлений», – отметил замглавы МИД.