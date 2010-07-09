В Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка

В среду в Греции объявлена 24-часовая всеобщая забастовка, передает Newsru.com. Бастуют работники общественного транспорта, учителя, печатные СМИ, суды, государственные больницы и ряд других отраслей сферы услуг. Отменено паромное сообщение между островами, в течение четырех часов не работали аэропорты. В Афинах и Салониках состоялись мирные шествия. В двух столичных демонстрациях приняли участие 12 тысяч человек. Были замечены лозунги «Рабочие ответят войной на войну, объявленную капиталистами» и «Пусть олигархи заплатят за кризис». В Салониках в демонстрациях приняли участие около пяти тысяч человек. Сегодняшняя всеобщая забастовка стала уже шестой с начала года. Все они были вызваны недовольством профсоюзов пенсионной и трудовой реформами.