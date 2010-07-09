В Иорданию доставлены 50 российских бронетранспортеров для ПНА

В Иорданию доставлены 50 российских бронетранспортеров для сил безопасности Палестины, их подготавливают к передаче палестинской администрации, сообщил замглавы МИД России Александр Салтанов, передает «Газета.ru». «Можно сказать, что вопрос решен: техника, которую мы обещали поставить ПНА, уже прибыла на место в Иорданию, и в дальнейшем будут решаться вопросы, связанные с передачей этой техники палестинским властям», – сказал Салтанов. По словам Салтанова, на 50 единицах техники не установлено вооружение. Официальный представитель МИД России Андрей Нестеренко сообщил 1 июля, что Росия поставит 50 бронетранспортеров для палестинских сил безопасности. Израиль в 2008 году дал согласие на поставку российских бронетранспортеров палестинским силовым структурам для борьбы с террористическими организациями при условии, что пушки и пулеметы с них будут сняты.