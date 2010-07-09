Медведев призывает выложить в интернет все диссертации

Президент Дмитрий Медведев призвал ускорить создание в интернете электронной базы научных диссертаций. С таким заявлением Медведев выступил на заседании президентского совета по развитию информационного общества, передает «Газета.ru». «Особое внимание, и я об этом говорил года три назад, еще в правительстве работал, должно быть уделено формированию единой базы научных диссертаций в электронном виде и обеспечению прозрачности процедуры их защиты», – сказал президент. «Все диссертации, все авторефераты по-хорошему должны быть выложены в электронной форме, чтобы были видны и те, кто у нас реально наукой занимается, и те диссертации, за которые просто стыдно иногда бывает», – отметил Медведев. По его словам, чтобы познакомиться с такими диссертациями, «никто не пойдет ковырять в библиотеку фолиант, написанный за известные деньги для того, чтобы получить статусную добавку». Заседание президентского совета по развитию информационного общества в прямом эфире транслирует телеканал «Россия-24».