Американка выигрывала в лотерею четыре раза и заработала $20 млн

Жительница города Лас-Вегас выигрывала в лотерею четыре раза в жизни, последний – в 2010 году, сообщает Associated Content. При этом сумма наименьшего выигрыша, в 2006 году, составила $2 млн. Впервые Джоан Гинтер повезло в 1993 году: она выиграла $5,4 млн. Спустя два года Гинтер снова оказалась счастливицей: сумма выигрыша составила $3 млн. Каждый раз вероятность вытянуть счастливый билет была меньше, чем один к миллиону. В 2010 году женщина выиграла $10 млн, передает Utro.ru. «Это астрономический случай, однако у вероятности нет памяти, и у женщины есть такие же шансы снова выиграть, как и у любого из нас», – сказал профессор математики из Техасского университета, который написал книгу о математических вероятностях и случайностях. Общий выигрыш 63-летней Гинтер за четыре лотереи составил $20,4 млн.