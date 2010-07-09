Вице-адмирал Королев назначен командующим Черноморским флотом

Новым командующим Черноморским флотом России назначен вице-адмирал Владимир Королев, занимавший до этого должность заместителя командующего Северным флотом, сообщил представитель штаба ЧФ РФ. «В ближайшее время вице-адмирал Королев будет представлен руководству и личному составу флота», – сказал источник, передает Newsru.com. Вице-адмирал Александр Клецков освобожден от должности командующего в связи с тем, что в августе этого года исполняется 55 лет – предельный возраст нахождения военачальника в звании вице-адмирал (генерал-лейтенант) в российской армии. Клецков в последние дни находился в плановом отпуске.