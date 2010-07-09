В Багдаде произошло несколько взрывов в толпе, 12 паломников погибли

В четверг в Багдаде произошло несколько взрывов в толпе паломников, 12 человек погибли. Теракт произошел во время завершающей части одного из шиитских праздников. На данный момент ни одна экстремистская организация не взяла на себя ответственность, передает «MIGnews». Для обеспечения безопасности во время праздника работают порядка 200 тысяч полицейских. Но, по заявлению полиции, религиозные мероприятия, в которых принимают участие сотни тысяч человек, очень проблематичны с точки зрения обеспечения безопасности.