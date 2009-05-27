Игорь Беркут: «В Украине без Ющенко мы увидим новый веселый энтузиазм бороться за Украину без Януковича или Тимошенко»

Игорь Беркут – политик, лидер партии «Великая Украина».

В чат-конференции на «Главреде» Игорь Беркут рассказал о своем отношении к коррупции и уголовной ответственности политиков, о месте Украины в НАТО и ее взаимоотношениях с Россией, будущем сценарии развития нашей страны, почему в следующем десятилетии гривня прекратит свое существание, а также о том, что будет, когда Украина останется без Ющенко. klava, 12:00 Пане Беркуте! Особисто я за останні років ...надцять не пам’ятаю, щоб хоча б одного високопосадовця було покарано – чи то за корупцію, чи то за зв’язки з кріміналітетом, чи то за інші "справи". Усі вони спочатку пересідають "в інвалідний візок", а потім – у літак і, або зникають з теренів України, або всі просто гальмують ці справи. Так у чому ж справа? Чому, на Ваш погляд, не розв’язано жодної гучної справи? До речі, у Росії такі справи теж висять у повітрі під великим знаком запитання. То, може, проблема в менталітеті? Може, Україні ще зарано до Європи? Ответ: Вітаємо всіх читачів сайту "Главред". Наступні 90 хвилин будемо відповідати на запитання. Ми не можемо припустити, щоб хоча б одного високопосадовця було покарано, бо всі вони мають родини. Якщо ми покараємо хоч одного з них, їх родини постраждають. Коли ми будуємо демократичну Україну, яка рухається у вільну родину демократичних європейських держав, будь-яке страждання чи дитинки, чи жінки, чи тваринки навколо європоорієнтованих високопосадовців – неприпустиме. Як ми будемо дивитися в очі родичів корупціонерів, коли вони нас запитають: "Чого мого посадили, а іншого – ні?" А якщо ми почнемо притягувати до відповідальності усіх, кого треба, то, мабуть, третина української влади, включаючи Верховну Раду, повинна бути за ґратами, а інша частина – звільнена, без права посідати державні посади. А ще ж потрібно повернути народу вкрадену у нього власність. Може, Україні ще зарано до Європи? Ужик, 12:01 Готовы ли Вы назвать хоть одного украинского политика, которого не за что привлечь к уголовной ответственности? Ответ: Думаю, что в Украине должен быть хотя бы один политик, которого не за что привлечь к уголовной ответственности. Но я его не знаю. И это не я. uzhuk, 12:04 1. Как, по-Вашему, на что рассчитывал Виктор Балога, подавая заявление об уходе с поста главы Секретариата Президента Украины? Какую игру ведет Балога? И что от него ждать в дальнейшем?

2. На Ваш взгляд, кого из претендентов на будущих выборах Президента Украины будут поддерживать США и Россия (негласно, конечно)? Ответ: Думаю, что Виктор Балога не хочет тонуть вместе с утлым судном под названием "Третий Президент Украины".

США будут поддерживать того кандидата, который будет готов отстаивать интересы США в Украине. И, разумеется, будет против России. Россия – с точностью до наоборот. Фамилии скажем, когда будет готов список кандидатов в президенты. uzhuk, 12:08 Вы – бывший военный. Скажите, Ехануров как главнокомандующий заслуживает наказание за те грехи, которые недавно на заседании Кабмина озвучила Тимошенко. Есла да, то к какому наказанию Вы бы его приговорили? Ответ: Ехануров не является главнокомандующим вооруженных сил Украины. Главнокомандующий у нас Президент. В Украине не существует министерства, ведомства, госкомпании, агентства, проверив которое, нельзя было бы найти многочисленные реальные злоупотребления и преступления. Тот, кто займет место Еханурова, должен понимать, что, когда будет следующая волна передела влияния, будут найдены точно такие же нарушения. И неважно, когда это будет – через полгода или год после назначения. Ехануров, как бы не хотел, не мог бы справиться со злоупотреблениями, потому что вся система в коррупционном государстве заточена на то, что все воруют, как последний раз в жизни. Как будто больше и еще раз нельзя будет украсть. К сожалению, это касается всей нашей государственной машины. uzhuk, 12:10 На днях Верховная Рада утвердила для чиновников наказание в виде пожизненного лишения свободы за взяточничество. На Ваш взгляд, такая мера способна выкоренить коррупцию в Украине? Ответ: Какая разница, какой срок лишения свободы, если ни один чиновник не был осужден по приговору суда за последние пять лет? Кроме этого, любая попытка привлечь высокопоставленного государственного преступника будет трактоваться средствами массовой информации, входящими в этот клан, а также всей прогрессивной мировой общественностью и свободолюбивыми демократиями всего мира и прочим прогрессивным человечеством как политический заказ. uzhuk, 12:12 Партия «Великая Украина» ратует за введение смертной казни. Не считаете ли Вы, что намного гуманнее и показательней было бы привселюдно отрубать руку за преступление, как, например, это имеет место в Саудовской Аравии и некоторых других странах? Ответ: Если я Вас правильно понял, Вы предлагаете смертную казнь для тех, у кого заканчивается, что отрубать. То есть после ног и рук. Необходимо уточнить, входит ли в этот список уши, нос, язык, глаза и сами знаете что. uzhuk, 12:16 Не секрет, что к украинцам в ЕС относятся как к людям второго сорта (если не третьего). На это же давил и Луценко, пытаясь выкарабкаться из скандала в аэропорту в Германии. На Ваш взгляд, что нужно изменить в стране и людях, чтобы нас уважали? Ответ: На словах нас все уважают, но когда дело доходит до практики, перед нами захлопывают дверь. Вспомните, как Украине сказали, что вы будете самая умная и прогрессивная страна, если откажетесь от ядерного оружия. И когда Украина это сделала, выяснилось, что за самой умной и прогрессивной страной этот отказ больше никто не повторил. Отвечать на вопрос: либо мы самые умные в мире, либо все остальные страны неумные – уже необязательно. Строя страну и общество по лекалам и советам других, мы должны понимать, что прежде всего мы делаем это для их выгоды, потому что рекомендуют нам всегда так, как это принесет пользу другим странам – хоть на Западе, хоть на Востоке. Vitaliy, 12:18 Знакома ли Вам русинская тема? Имеют ли русины Закарпатья право на самоопределение, на собственный язык, культуру и территорию?

Почему, на Ваш взгляд Закарпатью, которое в начале 1990-х годов проголосовало (более 70 процентов населения) за автономию, не дают эту самую автономию? Ответ: Если мы строим свободное демократическое общество, то какое основание для того, чтобы не предоставлять самоопределение всем, кто этого хочет? Чем мы тогда лучше России с Чечней? Либо нужно быть готовыми накрывать минометным огнем мирных русинских партизан в горах Карпатах. Vitaliy, 12:22 1. Как Вы относитесь к тому, что во многих селах Закарпатья можно встретить на сельсоветах венгерские и румынские флаги?

2. Почему на Верецком перевале (который разделяет Закарпатье и Львовскую область) Украина разрешила Венгрии устанавливать памятник, возвеличивающий Венгерскую империю? Ответ: Любая попытка преследовать венгерские, румынские, польские, российские, татарские демократические течения ставит нас в один ряд со странами, которые в мире никто не уважает и с которыми никто не считается. Это Россия и Китай. Одна подавила сопротивление в Чечне, а другая – захватила Тибет и плевала на все демократические протесты, включая протесты актеров Голливуда. Vovan, 12:24 Известна ли вам фамилия главы Секретариата Президента России, Белоруси или Казахстана? Почему в Украине эта техническая должность притягивает столько внимания? Может, стоит принять специальный Закон, регламентирующий деятельность главы Секретариата Президента? Ответ: Фамилии глав Секретариатов мне, разумеется, известны. Человек, занимающий эту должность при слабом президенте, всегда вынужден сильно выпячиваться и подставляться. Когда президент сильный – это больше техническая должность. Vovan, 12:25 Какому банку(ам) доверяете Вы? В какой валюте стоит хранить денежные сбережения? И какое будущее гривны Вы предрекаете (если можно, с аргументацией)? Ответ: В следующем десятилетии гривна прекратит свое существование. На ее месте будет либо евро, либо еврорубль (от слова Евразия), либо юань. Krus, 12:27 Ми вже побачили Україну без Кучми. Якою, на Ваш погляд, буде Україна без Ющенка? Дякую. Ответ: Коли Україна залишиться без Ющенка, ми побачимо, що з’явився новий веселий ентузіазм боротися за Україну без Януковича або Тимошенко. Krus, 12:29 Відомо, що адміністративну реформу в Україні пан Безсмертний провалив. Який адміністративний устрій в Україні Ви вбачаєте? Якщо, звісно, це майбутнє в України є і вона не розшматується... Ответ: Якщо в Україні буде сильна, бажано персоніфікована, державна влада, тоді потрібно буде дивитися, який адміністративний устрій буде краще відповідати потребам людей та країни. Чи унітарний, чи федеративний, чи певний мікс – як у багатьох країнах. мeльпoмeнoмaн, 12:34 1. Куда подевался театр Вашей партии? Или Вы считаете, что происходящие теперь в нашей стране события намного смешнее, чем демонстрировали в своих юморных спектаклях актеры театра Вашей партии?



2. Вы утверждаете, что граждане Украины живут неправильно – то есть неправильно голосуют за одних и тех же не очень достойных людей. Означает ли это, что, по Вашему мнению, Украину населяют в основном идиоты? Ответ: 1.Театр закрылся, так как не было возможности показывать спектакли людям. Аренда залов, полный отказ со стороны телевидения, реклама, чтобы люди узнали о спектакле, съедали гораздо больше денег, чем постановка спектаклей, которые показывали бесплатно.

2. Будьте внимательны, мы заявляем, что наши люди голосуют правильно – за одних и тех же людей, которых видят по телевизору. Они готовы голосовать за кого угодно, кого будут показывать по центральным телеканалам. Начнут показывать на "Интере" каждый день лошадиную задницу – будут готовы проголосовать и за нее. Но с чего вы взяли, что мы когда-то говорили, что это неправильно? Cтapлeй, 12:41 Слушал Вас как-то на радио Эра, зашел на партийный сайт, почитал маленько – и пишу, потому что был удивлен, когда только что по телику слушал, как Гриценко говорит об ужесточении наказаний для чинуш, почти так же, как и Вы. В связи с этим вопрос: как Вы относитесь к господину Гриценко? И с кем из известных деятелей Вы бы могли пойти в разведку? Ответ: К А.С. Гриценко – как к политику – отношение ровное. К сожалению, любое обвинение в недемократичности сильно его расстраивает. Как это можно видеть по телевидению. Основное наше различие с ним сегодня состоит в том, что мы понимаем, что без уничтожения модели кланового парламентаризма ничего не выйдет. Без того, чтобы вступить в войну с крупным капиталом и центральными телеканалами, ничего не выйдет. То есть, мы призываем к иному государственно-политическому устройству страны. И считаем, что на время наведения порядка – месяцев 20-30 – можно обойтись без Парламента. Да и выбирать его потом нужно на иных принципах. мeльпoмeнoмaн, 12:47 Досить ретельно перечитав статті на сайті партії "Великая Украина". Висновки якісь двоякі. З одного боку, ніби й багато правильних і справедлливих речей Ви виголошуєте, але не дає спокою припущення, що через Ваше плече визирає мацкальська фізія якогось "стратега з Луб’янки". Переконайте патріотів України, що для Вас і Вашої партії патріотизм є направду чимось важливим. Принаймні важливим.



Слава Україні! Ответ: Я не знаю, як це швидко зробити – Вас переконати. Коли Вам будуть ввижатися москальські фізії, де тільки можливо, я нічого з цим зробити не зможу. А якщо дійде до головних питань української дійсності, таких як мова, НАТО тощо – то вже і я буду або бендерівцем, або москальським наймитом. У нас є багато політиків, діяльність яких не потребує доказів патріотизму. Бажаю Вам успіхів!

В ім’я України! Cтapлeй, 12:54 Еще на сайте у Вас есть утверждение, что Ваша Партия делает ставку на среднее поколение – почему? Вам бы ставить на молодежь – ведь в истории мы видим, что все радикальные изменения, о неизбежности которых Вы говорите, не обходились без молодежи. Ведь понятно, что именно те молодые, которые еще не эмигрировали (половина моих знакомых 25-30 лет выехали заграницу), которые тут остаются – только они будут что-то менять, только они ХОТЯТ и СМОГУТ что-то изменить. Им рожать детей, ИМ жить тут – они делают свой выбор!! Ответьте. Ответ: Те посылы, которые проповедует наша партия больше относятся к людям, которые уже отбегали свои жизненные круги по маршруту "мобилка-плазменная панель-новая машина-еще одна квартира". И у них возникает вопрос: что я могу сделать в жизни еще? Вряд ли то, о чем мы говорим, может быть привлекательным для молодежи – начиная с обязательной службы в армии всех, включая детей Президента, и до объяснений того, что, как в Европе, или США, или, как в рекламе, в течение жизни этого поколения не будет. Есть молодые люди, которых это не пугает – ласкаво просимо! Tatyna, 12:58 Татьяна:

Согласны ли Вы с мнением, что развертывание экономического кризиса и политическая нестабильность в Украине создают предпосылки для реализации силового сценария? Насколько они реальны? Кто, какая политическая сила может его реализовать? Ответ: Пока ни одна из парламентских сил не декларирует, что готова применять силовой сценарий. Что здесь можно добавить? Наверно, нам всем нужно еще наголосоваться. За Ющенко, Тимошенко, Януковича или за новых ставленников крупного капитала. И когда, спустя два-три года, мы увидим конец эпохи несбывшихся надежд (1991-2011), тогда многое может пойти не по правилам. Tatyna, 13:03 Валентин Распутин:

В последнее время в Российской Федерации вышло несколько книг, в которых рассматриваются вопросы российско-украинского конфликта, в том числе моделируются те или иные сценарии развития Украины и России. В общем Интернет-общественность эти книги всколыхнули. Всколыхнули во многом потому, что Украина в них выглядит в таком неприглядном свете.

В этой связи своеобразную лепту вносит и Ваша с Романом Василишиным книга «Брат». При всем остроумии, на которое претендует ее замысел, не кажется ли Вам, что ее можно воспринимать как инструмент манипуляции общественным мнением и даже сознанием? Ответ: Уважаемая Татьяна, мы имеем огромное количество благодарных откликов на нашу работу. Когда мы говорим о том, что никто в действительности не собирается защищать Украину: ни польские батальоны, ни немецкие дивизии, ни итальянские бригады, если события повернутся совсем круто – это не манипуляция общественным мнением, это развеивание мифов. Мы уже три года на всех выступлениях говорим, что Украина не будет в НАТО никогда (имеется в виду жизнь поколения). Либо после России, либо через 5-7 лет НАТО не будет. Представьте, как эти высказывания слушались два года назад, "коли ми вже були наполовину в омріяному НАТО та Євросоюзі"? А сегодня то, что сказали Украине, в переводе на русский язык звучит "Забудьте. Мабуть, колись… як-небудь з урахуванням інтересів Росії!" Tatyna, 13:05 Белкин:

Наблюдая за последними скандалами, в которых антигероями выступают министры (Луценко, Ехануров, Денисова по обвинению Грача), а особенно за бурными обсуждениями на всяких ток-шоу, создается впечатление, что в кризисных условиях все страшно перетрудились, а теперь начали драться, как пауки в правительственной банке. Чем эти взаимообвинения могут закончиться? И не пора ли в обязательном порядке проводить психиатрическую экспертизу для лиц, занимающих высшие государственные посты – президента, премьер-министра и членов правительства, депутатов Верховной Рады? Ответ: Зачем же нам проводить психиатрическую экспертизу, тратить на это державні кошти, когда лучше опубликовать их мнение о психическом здоровье друг друга вместо бюллетеня. Ведь они же серьезные государственные деятели, которые не будут делать безответственные заявления. Nebaiduqa, 13:10 Небайдужа людина:

Буквально за останній тиждень прем’єр-міністр Тимошенко із КРУ висунули ряд звинувачень високопосадовцям, зокрема міністру оборони Єханурову. Як на Вашу думку, пане Ігоре, це й справді об’єктивні звинувачення та боротьба з корупцією, чи чергове окозамилювання, гра на публіку? Чи передвиборча боротьба і поїдання суперників?

Але коли це справедливе звинувачення, то яким має бути покарання? І чи буде воно справедливим? Ответ: Чи є недоліки та корупційні злочини в ЗСУ? Є, як і в будь-якому державному інституті, бо вся держава корупційна. Чи грала колись Тимошенко на публіку? Жодного разу такого не було. Жодна обіцянка не залишилась невиконаною. Жодної претензії до прем’єр-міністра ніколи не було, а коли були, то це від ворогів людства, зокрема українства. Чи готовий сьогодні хтось з високопосадовців заради майбутніх виборів та влади поїдати суперників? Ні, в нашій демократичній країні це не прийнято. Далі кожний може додати на свій смак. nomax, 13:13 В последнее время украинские суда часто захватывают пираты. Как должна вести себя украинская власть в этой ситуации: платить или игнорировать требования пиратов? Ответ: В развитых демократических странах принято, чтобы такие вопросы в течение 6-8 месяцев были обговорены на всех ток-шоу данной страны. После чего, если возможно, постараться забыть об этой неприятности. Если надоедливые родственники захваченных моряков не отстают, в течение 2-3 месяцев снова обговорить это на ток-шоу. Если же и после этого нельзя забыть об этой проблеме, необходимо прессануть какого-нибудь одесского еврея, чтобы он что-нибудь, в конце-концов, сам придумал. Операция с "Фаиной" показала, что план работает безупречно. cлoн, 13:17 Знаю, что Вы одно время рассматривали Тягныбока в качестве союзника. Охарактеризуйте победу его политической силы на выборах в Тернопольскую облраду. Что это: показатель реальной популярности, сговор с местной властью или разочарование в других политических силах? Ответ: Думаем, что тернопольчане сыты по горло существующими во власти силами. Наелись их лжи и не видят своего будущего. Было ли голосование за "Свободу" идейным или протестным, покажет время. cлoн, 13:18 Вы раньше активно боролись против Черновецкого. Сейчас как-то приутихли. Что-то изменилось в Вашей позиции? Ответ: Это был 2006 год, мы создавали партию и тренировались. Ыx, 13:25 Неоднократно слышал от вас жалобы, что центральные телеканалы захватили олигархи и не пускают туда политиков средней руки и достатков. Похожее мнение выразил недавно и Гриценко. В тоже время Интернет еще недостаточно популярен в Украине. Может, есть смысл через местные телеканалы пробиваться? Ведь иначе все силы по раскрутке будут напрасны. Ответ: Какие в ж...у жалобы, в жизни такого не было! Мы говорили о том, что если на центральные телеканалы можно попадать за деньги, то это ничего общего не имеет с конкуренцией и демократией, о которой все кричат на каждом углу. А если Фирташ назначает Яценюка своим ставленником, и Яценюк живет на "Интере", то любой другой политик, понимая фальшь, лживость и нечестность конкурентной политической борьбы, имеет полное право ё...уть господина Яценюка – политика – прикладом любимого всеми нами АК-74 прямо между глаз со всеми его разговорами о честности, европейскости и ответственности политиков, надеясь, что политики, которые захотят и смогут так сделать, на подходе. цикaвый, 13:27 Ви за чи проти легалізації зброї – вільного продажу її населенню? Ответ: У корумпованій країні легалізація зброї, проституції, наркотиків – шлях до великих соціальних проблем. Herr_Lutsenko, 13:33 Недавно Вы сказали в одном из выступлений: «…порядок в Украине будет тогда, когда государственным языком будет немецкий». Можете пояснить – что вы имели в виду? Это был стёб по случаю с Луценко или стёб над спекуляциями на тему государственного языка? Или это был не стёб? Спасибо, удачи! Ответ: Сначала тезис о том, что «порядок в країні буде лише тоді, коли державною мовою буде німецька» був прийнятий як стьоб у Збройних силах України. Потом на это наложилось питання другої, а заодно і третьої (німецької) державної мови. Потім, два-три роки тому, почали думати, що в цьому є великий сенс, а зараз, після інциденту з Луценком, вже мало хто має сумніви, що "орднунг в фатерлянді Україна" буде лише тоді, коли державною мовою буде німецька. Джopдж_Moиceeвич_Koтыгopoшкo, 13:43 Товарише Беркуте! Скажіть, а чи можливо зараз якось об’єднати українців – громадян України, я маю на увазі. Дуже багато питань, що роз’єднують (чи ні, зовсім небагато цих питань, але вони дуже їдючі і, на мою думку, спекулятивні у більшості випадків. Це НАТО, мова, ОУН-УПА і т.ін.) Ответ: Дійсно, без вирішення оцих дуже їдючих питань як НАТО, мова, ОУН-УПА і ще, може, два-три, гасло "Схід та Захід – разом" – повна х...ня, як би нам не хотілося іншого і як би ми не називали ці питання – чи спекулятивними, чи провокативними. Наведу вам один цікавий приклад: коли в дитячому садочку два хлопчики, які вимушені бути в одній кімнаті, не можуть домовитися і без кінця б’ються, то рано чи пізно з’являється влада в особі виховательки, яка за всіма законами педагогіки карає обох. Якщо вона прийме інше рішення на користь однієї сторони, то цей конфлікт виникатиме знову та знову. І набагато краще, коли два хлопчики однаково ненавидять жорстоку виховательку, ніж один буде мріяти про помсту, а другий – відчувати себе безкарним. Маю надію, що ви зрозуміли, про що я.

Шановні читачі! Цей текст, за моїми словами, набирала Юлія К., тому, якщо в моїх відповідях десь щось не сходиться або я відповідаю в жіночому роді, то це – до Юлі. ;)

Бережіть себе! До наступної зустрічі!