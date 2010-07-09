В Норвегии арестованы террористы, обвиняемые в подготовке нового «11 сентября»

Три человека, связанные с «Аль-Каидой», были арестованы в Норвегии в четверг, передает «Газета.ru». Они обвиняются в подготовке в Манчестере теракта, сравнимого по масштабам с «11 сентября» и взрывом в лондонском метро 2005 года. По предварительной информации, террористы намеревались создать легкие для транспортировки, но очень мощные пероксидные бомбы. Также считается, что руководителем данной террористической группы был Салех аль-Сомали, один из глав «Аль-Каиды», уничтоженный в прошлом году. Двое арестованных уже признали свою вину: они сообщили, что взрывы должны были произойти в час пик. Пока неизвестно, разрабатывали ли данные террористы отдельный план для Норвегии. Однако специалисты считают это возможным, так как Норвегия и Швеция были включены террористами в «список врагов» после публикации карикатур на пророка Мухаммеда.