Янукович сегодня именинник

9 июля 2010, 08:13

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович отмечает свой 60-летний юбилей, сообщают «Подробности». К празднованию этой знаменательной даты готовиться начали давно и активно, но, тем не менее, многие утверждают, что торжество получится очень скромным. Заместитель главы Администрации Президента Анна Герман заявила, что день рождения Президента – не есть праздник для всей страны. «Это не национальный праздник, чтобы так много говорить об этом. У Президента выходной и если у него будут какие-то гости, то это его личное право. Это не будет оплачено из госбюджета. Все частные мероприятия будут частными», - сказала она. На Банковой говорят, что праздновать юбиляр будет три дня: 9 июля в Киеве, а 10-11 - в Крыму. Да и то, в Крыму, по словам председателя парламента автономии Владимира Константинова, Виктор Янукович совместит отдых с работой - посетит города и предприятия полуострова. «Президент 10 приезжает на празднование своего 60-летия. Будут главы стран», - сказал Константинов. Официально главы государств приедут для того, чтобы принять участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ. Наверняка подтвердили свое присутствие президент России Дмитрий Медведев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Беларуси Александр Лукашенко. Должны также быть представители Азербайджана, но кто именно – пока не решили. Список остальных гостей, то есть участников саммита, пока точно не известен. Планируется, что торжества по случаю дня рождения пройдут на госдаче №11 «Заря» в Форосе - она самая новая. Соотечественники же смогут поздравить главу государства сегодня. Какие подарки приготовлены для Президента – признались немногие. Так, украинские губернаторы, по словам председателя Донецкой облгосадминистрации Анатолия Близнюка, подарят картину, правда, что на ней будет изображено - секрет. Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, например, рассказал, что купили «скромный, но душевный» подарок. Уточнять отказался – это личное. Но в СМИ, все же, просочилась информация о том, что «регионалы» общими усилиями купили для Президента серебряный чайный сервиз отечественного производства. Владимир Литвин рассказал, что приготовил Президенту подарок «для него дорогой» в плане того, что это связано с духовностью. А делегация из Армении пообещала приехать «с достойным подарком». Представители СМИ тоже решили не отставать. Журналистское движение «Стоп цензуре» официально заявило, что также намерено поздравить Виктора Януковича с днем рождения. Чем будут поздравлять, по традиции, не признались. Сказали только, что презент «отечественного производства, сертифицирован и имеет гарантию на свою эксплуатацию сроком 12 месяцев». И еще он материальный, довольно ценный и габаритный. В свою очередь Анна Герман решила, что в подарке размер – не главное. «Я много думала о том, что бы я могла подарить президенту. Если бы у меня было несколько часов, я купила бы билет на самолет до Кутаиси и привезла бы оттуда лавровую ветвь. Я думаю, что президент заслужил такой подарок. Если найду несколько часов, я так и сделаю», - отметила она. Оппозиция день рождения Президента пока организованно игнорирует. Правда, Николай Томенко заикнулся, что самый большой подарок Виктору Януковичу подготовили в парламенте. «Сегодня-завтра парламент приступит к рассмотрению законопроекта, который можно назвать законопроектом-подарком Президенту», - сказал он, пояснив, что путем этого закона Украина фактически может стать президентской республикой. «Это будет президентская республика с огромными полномочиями Президента», - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять