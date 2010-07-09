Янукович сегодня именинник

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович отмечает свой 60-летний юбилей, сообщают «Подробности». К празднованию этой знаменательной даты готовиться начали давно и активно, но, тем не менее, многие утверждают, что торжество получится очень скромным. Заместитель главы Администрации Президента Анна Герман заявила, что день рождения Президента – не есть праздник для всей страны. «Это не национальный праздник, чтобы так много говорить об этом. У Президента выходной и если у него будут какие-то гости, то это его личное право. Это не будет оплачено из госбюджета. Все частные мероприятия будут частными», - сказала она. На Банковой говорят, что праздновать юбиляр будет три дня: 9 июля в Киеве, а 10-11 - в Крыму. Да и то, в Крыму, по словам председателя парламента автономии Владимира Константинова, Виктор Янукович совместит отдых с работой - посетит города и предприятия полуострова. «Президент 10 приезжает на празднование своего 60-летия. Будут главы стран», - сказал Константинов. Официально главы государств приедут для того, чтобы принять участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ. Наверняка подтвердили свое присутствие президент России Дмитрий Медведев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Беларуси Александр Лукашенко. Должны также быть представители Азербайджана, но кто именно – пока не решили. Список остальных гостей, то есть участников саммита, пока точно не известен. Планируется, что торжества по случаю дня рождения пройдут на госдаче №11 «Заря» в Форосе - она самая новая. Соотечественники же смогут поздравить главу государства сегодня. Какие подарки приготовлены для Президента – признались немногие. Так, украинские губернаторы, по словам председателя Донецкой облгосадминистрации Анатолия Близнюка, подарят картину, правда, что на ней будет изображено - секрет. Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, например, рассказал, что купили «скромный, но душевный» подарок. Уточнять отказался – это личное. Но в СМИ, все же, просочилась информация о том, что «регионалы» общими усилиями купили для Президента серебряный чайный сервиз отечественного производства. Владимир Литвин рассказал, что приготовил Президенту подарок «для него дорогой» в плане того, что это связано с духовностью. А делегация из Армении пообещала приехать «с достойным подарком». Представители СМИ тоже решили не отставать. Журналистское движение «Стоп цензуре» официально заявило, что также намерено поздравить Виктора Януковича с днем рождения. Чем будут поздравлять, по традиции, не признались. Сказали только, что презент «отечественного производства, сертифицирован и имеет гарантию на свою эксплуатацию сроком 12 месяцев». И еще он материальный, довольно ценный и габаритный. В свою очередь Анна Герман решила, что в подарке размер – не главное. «Я много думала о том, что бы я могла подарить президенту. Если бы у меня было несколько часов, я купила бы билет на самолет до Кутаиси и привезла бы оттуда лавровую ветвь. Я думаю, что президент заслужил такой подарок. Если найду несколько часов, я так и сделаю», - отметила она. Оппозиция день рождения Президента пока организованно игнорирует. Правда, Николай Томенко заикнулся, что самый большой подарок Виктору Януковичу подготовили в парламенте. «Сегодня-завтра парламент приступит к рассмотрению законопроекта, который можно назвать законопроектом-подарком Президенту», - сказал он, пояснив, что путем этого закона Украина фактически может стать президентской республикой. «Это будет президентская республика с огромными полномочиями Президента», - отметил он.