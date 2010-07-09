«Регионал» уверен, что не виноват в инсульте Полохало

Народный депутат из фракции Партии регионов, первый зампред Комитета парламента по вопросам образования Максим Луцкий призывает своих коллег не политизировать ситуацию относительно болезни председателя этого комитета, депутата от БЮТ Владимира Полохало. Об этом он заявил УНИАНу. Луцкий назвал безосновательным обвинение со стороны своих коллег-оппозиционеров, в частности депутата от НУНС Леси Оробец, что это именно по его вине Полохало попал в больницу с инсультом. «Мне жаль, что мои коллеги по комитету достигли такого уровня цинизма и такого уровня поднять свои рейтинги, которые делают это за счет пиара на болезни другого человека», - добавил он. Народный депутат отметил, что, Оробец, обвиняя его в болезни Полохало, должна привести конкретные факты, а не «бросаться словами». «Такие заявления равноценны тому, что меня будут обвинять в природной жаре, от которой ежедневно гибнут люди», - сказал он. Луцкий отметил, что в случае продолжения безосновательных обвинений и «поливания грязью» он вынужден будет обратиться в суд с иском о защите своей чести и достоинства. «Пусть тогда все, кто желает засветиться на теме болезни господина Полохало, делают это не на телеэкранах, а в суде. И советую оперировать конкретными доказательствами, а не дежурными эмоциональными заявлениями, которые уже больше смахивают на мыльные пузыри», - добавил он. Напомним, председатель Комитета ВР по вопросам образования на науки Владимир Полохало попал в больницу с инсультом. При этом народный депутат от НУНС Леся Оробец обвинила в причастности к этому первого заместителя председателя этого комитета Максима Луцкого ввиду противоречий, существовавших между руководством комитета.