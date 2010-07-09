Янукович встретится с главой Европейского совета

Сегодня, 9 июля, Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с президентом Европейского совета Херманом ван Ромпеем. Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на пресс-службу Президента Украины. Напомним, как сообщал 6 июля пресс-секретарь Министерства иностранных дел Александр Дикусаров, визит президента Европейского совета в Украину станет первым в истории двусторонних отношений. «В рамках пребывания Хермана ван Ромпея запланированы его переговоры и совместная пресс-конференция с Президентом Виктором Януковичем, спикером Верховной Рады Владимиром Литвином и премьер-министром Николаем Азаровым», - сказал пресс-секретарь.