Витренко утверждает, что СБУ угрожает ее партии

Служба безопасности Украины вмешивается в политическую деятельность и угрожает ПСПУ. Как передает ИА «МОСТ-Харьков», заявление главы ПСПУ Наталии Витренко распространила пресс-служба партии. «Я сегодня получила информацию, что методом угроз и запугиваний СБУ под руководством Хорошковского пытается не допустить антинатовские акции протеста ПСПУ», - заявила она. «С сожалением вынуждена заявить, что СБУ при Викторе Януковиче, как и СБУ при Викторе Ющенко продолжает противозаконно грубо вмешиваться в деятельность политических партий», - заявила глава ПСПУ. При этом лидер прогрессивных социалистов потребовала не мешать ее активистам, сославшись на решение Европейского суда по правам человека, «которые обязательны для выполнения на территории Украины, государству вменено в обязанность обеспечить гражданам возможность проведения мирных акций протеста».