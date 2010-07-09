Еще один тимошенковец переметнулся к Януковичу

Глава Украинской социал-демократической партии Евгений Корнийчук назначен внештатным советником министра топлива и энергетики Юрия Бойко. Об этом Украинской правде сообщили источники из близкого окружения Корнийчука. По их словам, когда именно он официально был назначен неизвестно, но предложение стать внештатным советником поступило ему больше месяца назад. Как известно, Корнийчук - бывший замминистра юстиции Украины в правительстве Юлии Тимошенко. Кроме того, возглавляемая им Украинская социал-демократическая партия входит в состав Блока Тимошенко, а сам Корнийчук является сопредседателем БЮТ. В свое время он также был старшим партнером юридической фирмы «Магистр и партнеры», которая уже долгое время обслуживает «Нефтегаз».