Юрий Щербак: Россия – это деникинское государство

Нет, поскольку мне казалось, что это очевидные вещи. Я цитировал (и, думаю, делал это очень объективно) российские источники, анализировал ситуацию. Более того, я хотел донести мысль, что угрозы в адрес Украины по поводу десуверенизации, по поводу распада Украины не отвечают стратегическим интересам ни России, ни Украины. Эта ситуация контрпродуктивна для отношений между нашими странами. Что мы сейчас видим? Российские СМИ перемалывают единственный тезис: Украина вот-вот распадется, вот-вот обанкротится. Это обычная идеологическая подготовка, с тем чтобы потом обосновать возможные акции – в том числе и военные – против Украины. Российская пропаганда преследует еще одну цель – подготовить общественное мнение Запада о том, что, мол, Украина – совершенно не надежный партнер, Украина - это несостоявшееся государство.Всем известно, что в России ведется сумасшедшая антиукраинская пропаганда. Это даже недавно подтвердил очень сдержанный в своих высказываниях посол Украины в России Константин Грищенко, сказав, что его тоже беспокоят настроения в российском обществе: 60% россиян рассматривают Украину как враждебное государство, зато в Украине 90% миролюбиво относятся к России. Моя статья – это просто констатация. В материале я ссылался на серьезные исследования и показал, что центральноазиатские союзники России сейчас находятся в опасной зоне для развития государств, они близки к статусу failed state (несостоявшихся государств). Россия намного ближе к этой опасной зоне, чем Украина – при всей нашей неразберихе, при всех странных меандрах нашей внутренней и внешней политики. Мне кажется, что она объективна и отражает нынешние реалии.Существует два варианта того, как Россия может решать свои связанные с кризисом экономические проблемы. Первый: поворот к нормальному и равноправному сотрудничеству с Украиной. Поскольку наши экономики очень связаны, то мы могли бы выиграть от сотрудничества – но не путем подчинения и превращения Украины в вассала. И второй вариант, который, к сожалению, нельзя исключать: если руководство РФ придет к выводу, что нужно придумать новые способы объединения российского общества, которое сильно страдает от кризиса. Возможно, российская власть придет к такому порочному выводу, чтобы провести какую-то победную кампанию, победить мнимого врага. Украина, как вы понимаете, это мнимый, придуманный враг. Я думаю, что в российском руководстве есть группа ястребов, которые рассматривают этот вариант, и нельзя этого отрицать. Невозможно сказать заранее, что этот вариант победит. Я бы хотел, чтобы этого не было. Хотел бы, чтобы победил вариант миролюбивого развития.Не подорвет. В январе по всем каналам шли обвинение в адрес Украины. А Запад все равно оставался на стороне Украины, потому что понимал, кто хозяин газа и вентиля. Я имел возможность убедиться в том, что европейские страны на нашей стороне, во время своих недавних встреч в Германии, проходивших на достаточно высоком экспертном и политическом уровне. Запад понимает, что Украина точно так же была объектом манипуляций, а не субъектом определенных отношений с Россией в этом вопросе. Я не исключаю нового газового обострения между Украиной и Россией. «Газпром» может пойти на это, чтобы сорвать подготовку к отопительному сезону, к зиме – и это понятно, потому что мы выжили во время второй газовой войны прежде всего благодаря украинским хранилищам. Возможно, что так и будет реализовываться этот сценарий. И Запад это тоже понимает. ЕС в марте подписал с Украиной декларацию о модернизации украинской ГТС. И я не думаю, что в интересах России было бы обострять ни с того ни с сего свои отношения с Евросоюзом, потому что главный поставщик денег в Россию - это Евросоюз. И теперь в столь сложных кризисных условиях было бы самоубийством отказываться от денег ЕС.Я все время утверждал, что Россия создается как деникинское государство. Я когда-то обращался к нашим коммунистам, которые служат России, не понимая, какова Россия сейчас – украинские коммунисты на самом служат деникинцам. Нынешняя российская власть – это последователи деникинских традиций. А что такое деникинские традиции? Это – «великая и неделимая Россия», никакой Украины нет, есть Малороссия. Почему деникинцам оказывали такое сопротивление в Украине? Почему против них поднялось крестьянское движение, поднялось махновское движение, в конце концов армия УНР? Деникинцы были врагами национально-освободительных движений. Фактически деникинцы причастны к окончательному развалу Российской империи. Большевики же обыграли их, потому что пошли навстречу национальным интересам народов царской России. Это известные уроки истории. Если повторять сейчас деникинцев через столько лет, когда в сознании народов уже укоренилось понимание национальной независимости, когда существует другая международная среда – это просто возврат к архаичным, реакционным постулатам прошлого. В XXI веке вряд ли это может быть продуктивно.Это прямо связано с Украиной и странами Балтии. Ни с чем иным. Я сейчас читаю многие высказывания российских экспертов, выражающих полное несогласие с созданием такой комиссии. Действительно существует множество спорных вопросов и в отношении Второй мировой войны, и в отношении послевоенного развития – их множество, и их нельзя решать жандармскими методами, создавая какие-то комиссии при участии силовых структур. Их можно решать только путем непростых и длительных дискуссий между историками разных стран. Этот путь уже прошла Европа. И отношения между Францией и Германией, между Польшей и Германией были предметом долгих дискуссий – в первую очередь историков. Польша не отказалась от своих трактовок, скажем, немецкой оккупации и роли нацизма в судьбе своей страны, когда погибло 6-7 млн. поляков. И ни одна страна не откажется от своего понимания истории. Создание комиссии в России – это совершенно ошибочный путь.Так ведь можно принять закон против потомков Сталина и объявлять потомками Сталина всех, кто высказывает какие-то идеи централизованной власти, идеи недемократического развития. Это сделать просто. Но это плодотворный путь? Нет, он абсолютно тупиковый и бессмысленный, потому что устанавливать вину определенных лиц может только суд, а зачастую это дело не подсудное, а дело убеждений. Поэтому мне кажется, что вся эта затея очень опасна прежде всего для России.