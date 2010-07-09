ВР Крыма просит суд растолковать вопрос дубляжа иностранных фильмов

В Конституционный суд Украины поступило представление Верховной Рады Автономной Республики Крым относительно официального толкования положений части 2 статьи 14 Закона «О кинематографии» от 13 января 1998 года. Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, согласно регламенту Конституционного суда Украины, конституционное представление передано на изучение в секретариат суда. В части 2 статьи 14 Закона «О кинематографии» от 13 января 1998 года говорится о том, что иностранные фильмы перед распространением в Украине в обязательном порядке должны быть дублированы или озвучены или субтитрованы на государственном языке. Они также могут быть дублированы или озвучены или субтитрованы на языках национальных меньшинств.