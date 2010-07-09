Сегодня Рада выслушает Тигипко и решит, увеличить ли срок Стельмаху

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении на пленарном заседании в пятницу законопроект, предусматривающий введение пропорционально-мажоритарной избирательной системы без участия блоков на местных выборах, и «О всеукраинском референдуме», которым предлагается урегулировать процедуру проведения референдума по одобрению новой редакции Конституции. Об этом сказано в повестке дня Рады, сообщает Левый берег. Первым вопросом парламент заслушает информацию вице-премьер-министра по экономическим вопросам Сергея Тигипко о реформировании налоговой системы в рамках часа вопросов к Кабинету Министров. Кроме того, запланировано рассмотрение парламентом во втором чтении законопроекта об увеличении срока полномочий главы Национального банка с 5 до 7 лет. Будет также рассмотрен во втором чтении законопроект, в котором предлагается урегулировать доступ к общественно важной информации. Всего запланировано к рассмотрению в пятницу 7 законопроектов. Напомним, 8 июля Рада отложила рассмотрение законопроекта о референдуме из-за отсутствия сравнительной таблицы.