Министра здравоохранения Мытника проверит следственная комиссия

В парламенте создана следственная комиссия по проверке деятельности министра здравоохранения Зиновия Мытника и зарегистрировано постановление о его увольнении, сообщает «Дело». Вчера Регламентный комитет парламента провел внеочередное закрытое заседание. Одним из главных вопросов, стоявших в повестке дня, был вопрос создания временной следственной комиссии, которая займется изучением деятельности Министерства здравоохранения Зиновия Мытника. Чиновнику вменяют неэффективное использование государственных средств. Создание этой комиссии лоббирует народный депутат от Партии регионов, глава Комитета по здравоохранению Татьяна Бахтеева. По ее словам, поводом для расследования послужил отчет Контрольно-ревизионного управления. При проверке КРУ были обнаружены злоупотребления во время закупок лекарств и медицинского оборудования. Речь идет о нарушениях, которые были допущены во времена, когда нынешний министр возглавлял департамент госзакупок Минздрава. На прошлой неделе комитет Бахтеевой большинством голосов одобрил создание временной следственной комиссии. Теперь, согласно законодательству о деятельности Верховной Рады, Регламентный комитет должен одобрить ее создание и вынести этот вопрос в сессионный зал. Однако, по свидетельству членов регламентного комитета, на них оказывалось давление со стороны руководства Партии регионов. Напомним, Мытник считается креатурой премьер-министра Николая Азарова. В конце концов комиссия была создана, несмотря на попытки заблокировать этот процесс со стороны покровителей Мытныка. Об этом сообщил «Делу» член Комитета по здравоохранению Юрий Гайдаев, которого Бахтеева делегировала на заседание Регламентного комитета. Глава Регламентного комитета Владимир Макеенко в комментарии «Делу» не подтверждает, но и не опровергает информацию о давлении на депутатов. Комиссия начнет свою работу не раньше осени. В зал для голосования постановление о создании комиссии пока что не вынесено. Кроме того, скоро нынешняя парламентская сессия закрывается до средины сентября. Однако если у коалиции возникнет острая необходимость уволить Мытника поскорее, она сможет это сделать. В парламенте уже зарегистрировано постановление об увольнении Мытника. Его внесли бютовцы Евгений Добряк и Раиса Сорочинская-Кириленко. Последняя, по информации «Дела», готовится со дня на день вступить в коалицию.