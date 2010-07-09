Азарову не давал покоя дух Тимошенко

Премьер-министру Украины Николай Азаров просил настоятеля Киево-Печерской лавры владыку Павла освятить кабинет после Юлии Тимошенко. Как рассказал Азаров в интервью журналу «Профиль», хоть в помещении и было уже пусто («ни раскладушки, ни других свидетельств материального присутствия моей предшественницы я уже не застал»), «дух» прошлой власти давал о себе знать. «Я сразу почувствовал себя в этих стенах крайне тяжело и неуютно. Пришлось попросить настоятеля Киево-Печерской лавры владыку Павла освятить кабинет. И, хотите – верьте, хотите – нет, сразу стало легче дышать», - добавил Азаров. «Сейчас из новых вещей в моем кабинете лишь икона Богородицы и вышитая бисером картина – подарок десятиклассницы Лизы Ткач из детского дома «Малютка». Они мне помогают. Потому что рабочий день пока у премьера не просто длинный, а очень длинный. Я привык организовывать работу так, чтобы ничего не откладывать на завтра. Но в условиях, когда в стране все, как говорится, сыпется, стандартного рабочего дня не хватает: только инвентаризация доставшихся по наследству проблем может продолжаться с восьми утра до восьми вечера», - посетовал премьер.